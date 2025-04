El truco de Pablo Ojeda, nutricionista, para eliminar la grasa acumulada: "Comer bien no basta si no haces esto antes"

Mantenernos en forma y saludables es una tarea complicada para muchas personas. Si no cuidamos nuestra alimentación, estamos imponiendo un peaje a nuestro cuerpo muy dañino. Y es que, con el paso del tiempo, nuestro organismo nos irá pasando todas y cada una de las facturas que tenemos pendientes.

Muchas de estas facturas no solo tienen que ver con la alimentación y con la dieta que llevamos a cabo, sino también con factores complementarios como el incorporar ejercicio, tomarnos el descanso correcto o incluso con organizar bien los alimentos que comemos. No basta con intentar comer sano, también tenemos que tener claro cuándo y en qué cantidades podemos tomar ciertos alimentos.

Ante esta cuestión hace especial hincapié uno de los mayores expertos en nutrición en la actualidad en España. Y dicho sea de paso, uno de los rostros más mediáticos ahora mismo en este campo. Se trata del experto Pablo Ojeda, el cual ha revelado cuál es su truco definitivo para librar una de las mayores batallas que tenemos por delante todos o casi todos los adultos: acabar con la grasa acumulada.

Y es que muchas personas llevan una alimentación más o menos sana, hacen deporte, duermen las horas necesarias y aun así se chocan una y otra vez contra el muro de no poder terminar con esa grasa acumulada tan insalubre como antiestética. No obstante, para poder acabar de una vez por todas con esa batalla, el especialista Pablo Ojeda ofrece una clave ante la que no han reparado muchas personas. Y es la organización de nuestras comidas y de los alimentos que incluimos en ellas.

Una cuestión que desde fuera parece muy fácil. Pero que como indica este experto a través de sus redes sociales, no gusta a muchas personas que no llevan esa organización tan necesaria. Ahora, Pablo Ojeda te ofrece su clave definitiva.

El truco de Pablo Ojeda para acabar con la grasa

Pablo Ojeda es uno de los nutricionistas más famosos de la actualidad. Sus consejos a través de redes sociales son seguidos por cientos de miles de personas. Todos ellos sacan ya partido de sus enseñanzas, las cuales muchas de ellas son sencillas y directas para que puedan ser aplicadas por personas que no tienen excesivos conocimientos.

Uno de los consejos fundamentales de este especialista es que no basta solo con cuidar nuestra alimentación para mantenernos en forma y, sobre todo, para apurar ese exceso de grasa que siempre suele registrar nuestro organismo. Aunque la dieta es fundamental, no es el único factor determinante.

"Hace poco me preguntaron si solo la alimentación basta para transformar la salud, el cuerpo y la energía. Quizás no te guste mi respuesta, pero aquí va: ¿suficiente para qué? Para sentirte más fuerte, para quemar esa grasa que lleva años acumulada, para mejorar digestiones y evitar enfermedades no. Podría decirte que sí y dejarlo ahí, pero tengo que contártelo".

Con este mensaje tan misterioso y a la vez alarmante, Pablo Ojeda capta la atención de todos aquellos que quieren seguir sus consejos para sentirse mejor. Y continúa con su potente veredicto. "La alimentación es una pieza clave, por supuesto, sí. Pero hay algo más que la multiplica. Algo que marca la diferencia en cada objetivo que quieres alcanzar".

Como no podía ser de otra forma, Pablo Ojeda hace hincapié en la organización de nuestras comidas, pero sobre todo, de los alimentos que incorporamos a ella: "Cuando queremos cambiar de hábitos, es clave la organización. La organización de los alimentos, tenerlo todo muy preparado, ya que así te va a facilitar la elección. La gente se cree que es difícil".

De esta forma, Ojeda lanza un dardo a todos aquellos que no siguen su rutina y que, por lo tanto, no son capaces de desprenderse de esa última barrera de grasa. Ya que según considera, es mucho más fácil de lo que algunos intentan hacer ver. Dentro de esa organización, este especialista considera fundamental introducir aportes de proteínas, carbohidratos de calidad, grasas saludables y fibra. Esta última es fundamental para muchos procesos básicos.

Por último, este experto en nutrición y dietética intentar derribar algunos mitos como aquellos alimentos que podemos incorporar a nuestra dieta aunque tengan grasas ya que, en su justa medida, son muy saludables. "Hay que tener cuidado con las cantidades, pero no hay que tenerles miedo".

"Hay que consumirlos con control. El aguacate, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, los pescados grasos y las semillas son cinco grasas que tienen muchas calorías, pero que consumidas adecuadamente van a producir en nuestro cuerpo mucho bien".