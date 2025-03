Sandra Moñino, nutricionista: "La semana antes de la regla me hincho a pescado en España y no tengo dolor"

Los ácidos grasos omega-3 están recibiendo últimamente una gran atención en España. Se trata de un tipo de grasa poliinsaturada muy conocida por encontrarse en los pescados azules, como el salmón o el atún. Sin embargo, estos ácidos grasos también se pueden encontrar en ciertas fuentes vegetales, como las nueces. Estas grasas son mundialmente conocidas por ser grandes aliadas de la salud cardiovascular.

Lo que no siempre sabemos es que hay distintos tipos de ácidos grasos omega-3. Estos pueden ser el ácido alfa-linolénico (ALA), que es especialmente común en las grasas de ciertos alimentos vegetales, o ácido eicosapentaenoico (EPA) o ácido docosahexaenoico (DHA), que son más frecuentes en los pescados y los mariscos. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, bien usado puede también servir para conciliar mejor el sueño.

En este sentido, la nutricionista Sandra Moñino ha explicado en el podcast Tengo un plan que estos ácidos grasos también pueden ser muy útiles para reducir los dolores menstruales. "La semana antes de la regla tomaba mucho pescado y ya no tengo esos dolores de regla que tenía antes", asegura la experta en un vídeo compartido tanto en sus redes como en las del podcast.

Moñino confiesa que varios usuarios de redes sociales están imitando su ejemplo: "Ahora está llegando gente que me dice 'Sandra, gracias por el consejo porque lo hice el mes pasado y este mes no he tenido dolores' y es increíble". Precisamente, la experta sostiene que toma pescado por su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y lo hace todos los días de la semana antes de que llegue la menstruación.

"Omega-3 a tope. Así que yo tomo pescado, si puede ser, todos los días de la semana premenstrual y luego te baja la regla que no te enteras", afirma Moñino. De todas formas, la nutricionista explica que esto sólo funciona si, además, nuestra alimentación se encuentra libre de alimentos perjudiciales para la salud. "Cuento con que en mi alimentación no están presentes, sólo en momentos puntuales porque el equilibrio es importante", añade.

"Mi alimentación es a base de verduras, grasas, proteínas, nada de azúcar, nada de edulcorante, nada de harinas refinadas, nada de grasas hidrogenadas ni vegetales", enumera Moñino. "A no ser que sea el aceite de oliva virgen extra, ese sí que nos gusta". De esta manera, tomar de una manera más constante pescado durante la semana previa a la menstruación puede ser muy saludable.

Sin embargo, la experta señala que no sólo de "hincha a pescado" antes de que aparezca la menstruación, sino también cuando se siente débil. "Cuando siento que me estoy poniendo mala, siento mi cuerpo débil, pues entonces me hincho a pescado y, de verdad, me funciona muy bien", confiesa esta nutricionista. Es decir, que Moñino prefiere tomar el omega-3 directamente del pescado que de suplementos alimenticios.

Si, en cualquier caso, elegimos tomar complementos de omega-3, lo mejor es que los tomemos durante las comidas y con alimentos ricos en grasas saludables para que se absorban de una manera más eficiente. Estos complementos deben estar apartados de la luz porque se pueden degradar. Si se consumen por la noche, los ácidos grasos omega-3 pueden contribuir a generar melatonina y, de esta manera, mejorar nuestro sueño nocturno.