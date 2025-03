Silvio Garattini, científico y oncólogo de 96 años: "El ayuno intermitente en España no aporta ningún beneficio real"

Todas las personas sueñan con disfrutar de una vida sana, próspera, larga y feliz, pero esto no es tan sencillo, puesto que hacerlo implica tener que realizar algunos sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer. En cualquier caso, siempre es importante conocer las claves para poder conseguirlo, y gracias al conocido científico y oncólogo Silvio Garattini podemos obtener la respuesta.

El experto de 96 años hace gala de un estado de salud envidiable para su edad, por lo que se trata de un ejemplo a seguir por muchos. En su caso, rechaza tomar medicinas cuando no son necesarias e insiste en que los médicos no deberían limitarse a recetar medicamentos, sino que también deben tratar de promover buenos hábitos de salud.

Silvio Garattini no tiene reparos a la hora de criticar el estilo de vida actual, pues considera que muchas enfermedades vienen ocasionadas por los hábitos poco saludables que se siguen, y aunque existe cierta conciencia acerca de ello, pocos están dispuestos a cambiarlos, aunque ello suponga que puedan disfrutar de una mayor calidad de vida.

El científico recalca que el tabaco es uno de los mayores enemigos de la salud y del medioambiente, seguido del alcohol que, aunque está socialmente mucho más aceptado, es igual de peligroso en su opinión. Por este motivo, recomienda que se eviten tanto uno como otro para poder mejorar la calidad de vida.

La clave de Garattini para vivir más

Silvio Garattini asegura que el ejercicio físico es el mejor aliado del bienestar, y ha sido clave para que él mismo haya conseguido llegar a los 96 años en un estado de salud envidiable. En su caso, apuesta por caminar a paso ligero, además de usar la bicicleta estática, aunque recomienda cualquier otra actividad, siempre y cuando "se realicen bien y con constancia". En su caso, camina 5 kilómetros diarios.

Por otro lado, el científico explica que a todo lo anterior hay que sumar la importancia de disfrutar de un descanso adecuado, lo que implica dormir un mínimo de 7 horas, lo que ayuda al cerebro a eliminar las toxinas acumuladas durante el día. Por supuesto, insiste en la importancia de no tomar sustancias perjudiciales como alcohol y tabaco, y realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio físico cada semana.

Dentro de una buena alimentación resulta indispensable seguir una adecuada alimentación, en la que se siga la pirámide alimentaria, dando prioridad a frutas y verduras, seguidas de pan, pasta y arroz, preferiblemente integrales. Luego, en menor cantidad, lácteos, huevos y pescado, y terminando con una cima en la que se encuentra la carne roja, de la que Garattini indica que se debe consumir lo menos posible por ser un factor de riesgo.

En lo que respecta a los distintos tipos de dietas y técnicas, avala la dieta vegetariana al mismo tiempo que carga contra la vegana, que asegura que supone un gran riesgo para la salud. En cuanto a la primera, indica que es positiva porque incluye proteínas animales a través de huevos, lácteos y, en algunos casos, pescados.

Sin embargo, no sucede lo mismo con la vegana, y destaca que los veganos viven menos y sufren más fracturas óseas, además de que tienen que recurrir a suplementos de vitamina B12, lo que es un factor de riesgo para determinados tipos de cáncer.

Silvio Garattini también tiene una opinión sobre el ayuno intermitente, que es avalado por muchos expertos en nutrición. Sin embargo, este no es el caso del científico, que carga contra él asegurando que es inútil.

Durante una conferencia en Brescia, organizada por la asociación ASD Rosa Running Team en vísperas de la Brescia Art Marathon, el oncólogo explicó que "los estudios demuestran que, al final del día, la cantidad de comida ingerida es la misma que la de quienes hacen varias comidas, por lo que no aporta ningún beneficio real".

Por lo tanto, para el científico, lo realmente clave para poder disfrutar de una vida sana y larga lo que se debe hacer no es seguir dietas novedosas ni técnicas específicas, sino moderar de manera correcta los alimentos ingeridos. De hecho, destaca que no importa el número de veces que se coma al día, sino cuánto se come en total, buscando siempre que exista un balance calórico adecuado.

La importancia de la prevención

El fundador del Instituto Mario Negri (Bérgamo), trabaja todos los días para buscar un equilibrio a todos los niveles con el que puede disfrutar de un estado de salud envidiable a sus 96 años. Además de tener muy claro cómo alimentarse y la necesidad de realizar ejercicio físico para no caer enfermo, es un gran defensor de la prevención como herramienta eficaz para proteger la salud.

En este sentido, destaca que seguir unos hábitos correctos ofrece más posibilidades de contraer una menor cantidad de enfermedades y de vivir más tiempo. Asegura que no todas las enfermedades llegan de la nada, sino que la gran mayoría de ellas vienen provocadas por el estilo de vida.

Es precisamente por ello por lo que considera que la prevención es clave para evitar distintos problemas de salud, y recalca la necesidad de que los profesionales de la salud no se limiten a los fármacos y receten a sus pacientes que mantengan buenos hábitos, como bajar unos kilos de peso y caminar al menos 3 kilómetros al día, consiguiendo así un mejor estado de salud.