Pablo Ojeda, nutricionista: "No te va a pasar nada por tener el colesterol en 220 si tienes estos hábitos en España"

Cuando recibimos los resultados de un análisis de sangre, rápidamente comprobamos qué número hemos obtenido en nuestros niveles de colesterol. Si se encuentra por encima del 200, nos echamos a temblar. El colesterol ha tomado fama de ser una sustancia letal, pero no siempre lo es. Si bien es cierto que tener el colesterol alto aumenta nuestro riesgo cardiovascular, los expertos explican que se deben tener muchos más aspectos en cuenta.

De hecho, es posible que en los últimos análisis hayas observado que ahora el colesterol son tres números: el total, el LDL y el HDL. Antes sólo se ofrecían los datos totales, pero los expertos explicaron que era mucho más útil para nuestra salud cardiovascular saber cómo se encuentra ese equilibrio entre el colesterol malo, el HDL, y el bueno, el LDL. Es decir, que superar los 200 de colesterol no tiene por qué ser algo dramático.

Si este desfase se debe a que el colesterol HDL está más alto, pero el LDL sigue en los parámetros normales, no es problemático. Pero, es más, si nuestras cifras de colesterol LDL siguen siendo consideradas inapropiadas, no está todo perdido. "No le va a pasar nada por tener el colesterol en 220 si usted tiene unos buenos hábitos de vida: controla su estrés, hace deporte, come bien", explica el nutricionista Pablo Ojeda.

Este experto ha intervenido en el programa Las mañanas Kiss de la cadena de radio Kiss FM para explicar que no todo lo que pensamos sobre el colesterol es cierto. Según explica, "el problema son los asociados que muchas veces olvidamos: cuando tenemos los niveles de azúcar muy alto, cuando tenemos una inflamación crónica, hipertensión, unos malos hábitos. Esto es lo que hace que ese colesterol tenga más peligro", resume Ojeda.

En este sentido, la Universidad de Harvard coincide y explica que no debemos pensar siempre en el colesterol como un "villano", sino que debemos entenderlo en su contexto. "Nuestros cuerpos necesitan el colesterol, es un tipo de lípido (otro nombre que recibe la grasa) necesario para hacer las membranas de las células, hormonas clave como la testosterona y el estrógeno, los ácidos biliares para digerir, absorber grasas y vitamina D".

Tener niveles altos de colesterol aumenta el riesgo cardiovascular, pero tal y como explica Ojeda es la falta de hábitos saludables lo que puede convertirlo en una amenaza. Por esta razón, este experto sostiene que el primer cambio que debemos adoptar si nos preocupan estos valores es sumarnos a un estilo de vida más saludable. La dieta, el ejercicio físico e, incluso, la gestión del estrés pueden reducir estas altas cifras.

"Si te tomas la pastilla mantienes a raya el colesterol, pero sigues tomándote los donetes de cuatro en cuatro, sigues fumando y sigues en el sofá", subraya Ojeda. "Dices, '¡oye, es que tengo el colesterol súper controlado!' Pero chico, te vas a ir para adelante por esos hábitos que te han llevado al colesterol alto". Es decir, no debemos apoyarnos en el hecho de estar tomando una medicación para descuidar nuestros hábitos.

"Muchas veces ponemos el foco en un sólo elemento, en el número y le tenemos mucho miedo", señala el nutricionista. Por esta razón, dice, tememos comer alimentos como el salmón o los huevos porque "tienen mucho colesterol". Sin embargo, el experto asegura que esto no tiene ninguna importancia: "Preocúpese por moverse del sofá", señala. Si nuestros hábitos de vida son saludables, estos alimentos no deben preocuparnos. De hecho, son alimentos que los expertos recomiendan para un estilo de vida cardiosaludable.