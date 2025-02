El cardiólogo José Abellán alerta sobre el colesterol en España: "La inflamación de bajo grado es lo que irrita tus arterias"

Las enfermedades cardiovasculares son las que matan a más personas en todo el mundo, pero el número de fallecimientos podría reducirse drásticamente. Los hábitos de vida tienen una gran importancia en este sentido: las dietas insanas, el sedentarismo, el estrés y el consumo de tabaco o de alcohol favorecen la aparición de estas peligrosas dolencias. Estos hábitos conducen a los conocidos factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular.

Entre estos factores se encuentran la hipertensión, que produce arterias más duras, la diabetes, la obesidad y, por supuesto, la hipercolesterolemia. En este sentido, el colesterol es uno de los valores a los que más protagonismo le damos cuando nos interesamos por la salud del corazón. Aunque es un parámetro muy importante, no afecta a todos por igual porque en el cálculo de riesgo cardiovascular hay que tener en cuenta muchos aspectos.

Todos pensamos en el colesterol como la sustancia que se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos formando placas y que con el tiempo puede llegar a cerrarlas, pero nos olvidamos de un factor que tiene mucho peso en este proceso: la inflamación. Para explicar en más profundidad cómo funciona el colesterol en el cuerpo, el cardiólogo José Abellán ha publicado un vídeo en sus redes sociales sobre este tema.

"Me preocupa mucho el tema del colesterol tal y como se expone en redes sociales", explica el médico en el vídeo. "Como cardiólogo creo que debo explicarte bien qué es lo que pasa con esta molécula que sí es esencial para la vida. Sin colesterol no puedes vivir y, de hecho, tu cuerpo y prácticamente todas tus células sintetizan diariamente el colesterol que necesitan". Ahora bien, el colesterol tiene una cara menos amable que todos conocemos.

"Pero es cierto que tus hábitos —lo que comes, sobre todo, pero también lo que te mueves o cómo de estresado estás, entre otras cosas— pueden aumentar tu colesterol en sangre y tenemos muy claro, hay evidencia continua y aplastante, de que un colesterol elevado aumenta tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular", advierte el cardiólogo. Eventos entre los que se encuentra el temido infarto.

Niveles recomendados

Abellán continúa explicando que este hecho no significa que el colesterol sea el único y mayor causante de los infartos. "De hecho, no lo es. La resistencia a la insulina, la hipertensión, las drogas —como el tabaco y el alcohol—, estar continuamente estresado y no desconectar… Todo ello genera lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado, que es lo que irrita, lo que agrede tus arterias", señala el experto.

Esa inflamación actúa como una especie de precursora para la acumulación de colesterol, Abellán lo explica diciendo que "abre la puerta para que se creen placas y obstrucciones que den lugar a un infarto". Es más, el experto señala que "parece que sin inflamación no se forman placas en tus arterias", pero a pesar de ello los altos niveles de colesterol siempre suponen más riesgo de infarto comparado con los niveles bajos.

"¿Sabes por qué? Porque por mucho que te cuides, la inflamación es parte de la vida. Las infecciones, los catarros, la contaminación que respiramos, los accidentes… Todo ello genera inflamación en tu cuerpo y, por eso, el colesterol importa. Porque, por muy buenos que sean tus hábitos, vas a convivir con la inflamación, al menos temporalmente, y ahí el colesterol hace daño", reflexiona el cardiólogo.

En cualquier caso, el médico reconoce que llevar un estilo de vida que reduce la inflamación crónica reduce el impacto del colesterol y, por esta razón, debemos aspirar a él. ¿Cómo? A través de una dieta saludable, una rutina de ejercicio físico y de descanso y, por supuesto, evitando el alcohol y el tabaco. No sólo este estilo de vida nos ayuda a reducir la inflamación, sino que también implica unos mejores niveles de colesterol en sangre.

Abellán concluye a modo de resumen escribiendo en la descripción de su publicación que "el colesterol es esencial para la vida, pero eso no significa que un colesterol elevado sea beneficioso porque un colesterol alto sí aumenta tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular". Tener el colesterol en el rango recomendado, por lo tanto, siempre será más saludable que tenerlo alto, aunque tengas niveles bajos de inflamación.