"Soy nutricionista y estos son los 6 alimentos que nunca tomo para vivir más": populares en España

Nuestros hábitos determinan en gran medida cuántos años terminaremos por vivir, pero no sólo eso, sino también la calidad con la que lo haremos. De esto son muy conscientes los japoneses, un pueblo que, como España, es reconocido en el mundo entero por sus altas tasas de esperanza de vida. Todos sabemos qué debemos hacer para mejorar nuestra salud: mantenerlo lejos del tabaco y del alcohol, hacer ejercicio físico de manera habitual y, por supuesto, comer saludable. Este último es uno de los que más quebraderos nos da.

Evitar los ultraprocesados y añadir una mayor cantidad de vegetales, desde la fruta hasta las legumbres, en la dieta es un buen paso para comenzar. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos comiendo alimentos poco recomendables y más en las últimas semanas en las que hemos celebrado la Navidad. Ahora que estas fiestas han tocado a su fin es un buen momento en el año para abrazar las buenas costumbres en el comer y un profesional de la nutrición puede ayudarnos a cumplir con nuestras mejores intenciones.

En este sentido, la CNBC, un canal de televisión de Estados Unidos, ha preguntado a la nutricionista japonesa Michiko Tomioka, afincada en este país, cuáles son los alimentos que en ningún caso toma en su día a día. "Cuando me mudé a los Estados Unidos, probé varias dietas populares americanas y alimentos de moda, pero mi cuerpo no respondió bien a un montón de ellos", explica Tomioka, que ha vuelto a abrazar los hábitos de su cultura para mejorar su salud. A continuación, los seis alimentos que admite no comer nunca.

Los perritos calientes

Ya sabemos que este tipo de bocadillos no son nada saludables, pero es difícil resistirse a ellos cuando se ponen delante. Ni su pan, ni sus salsas son para todos los días, porque contienen un exceso de azúcares y de sal para hacerlas más sabrosas, pero es la salchicha el ingrediente que la nutricionista ha destacado como el más preocupante. Las salchichas de Frankfurt son una de las carnes procesadas de menor calidad que hay en el mercado y, por lo tanto, relacionadas a largo plazo con la aparición de enfermedades, como el cáncer.

Las hamburguesas

Este alimento es, sin duda, el que más frecuentemente protagoniza nuestros antojos de comida basura. Incluso los de esta nutricionista japonesa: Tomioka recuerda cuando abrió el primer McDonald’s de Japón en Osaka y ella misma iba de vez en cuando a darse un homenaje. Pronto descubrió que, en realidad, después de comerse una de estas se sentía hinchada y cansada, en vez de satisfecha. Las hamburguesas tienen mucha sal y grasas trans y saturadas, lo que hace que tu colesterol malo, o LDL, se dispare.

Los refrescos con azúcar

Cuando vamos al cine, a tomar algo o, incluso, en nuestra casa echamos mano de los refrescos con azúcar con más frecuencia de la que deberíamos. Esta nutricionista advierte que incorporarlos a menudo en nuestra dieta eleva en gran medida nuestro riesgo de padecer una diabetes tipo 2: muy poco tiempo después de ingerir uno de estos refrescos el azúcar que contiene se absorbe rápidamente en nuestro torrente sanguíneo. Tampoco recomienda aquellos con edulcorantes, sino sustituirlos por té verde.

Los cereales azucarados

Por las mañanas solemos llevarnos a la boca alimentos muy energéticos y que no requieren demasiado trabajo en la cocina: galletas, bollos y, por supuesto, cereales azucarados. De todas formas, merece la pena cortar un poco de tomate para unas tostadas o tomar una fruta de desayuno. Tomioka descarta por completo los famosísimos cereales azucarados porque "demasiada azúcar puede llevar a tener problemas de presión sanguínea, ganancia de peso, aumento de la inflamación y aumentar tu riesgo de diabetes".

El queso crema

Los lácteos son alimentos muy prácticos para añadir a la dieta un importante porcentaje de proteínas y de calcio, pero en ningún caso son imprescindibles. Por eso, es importante elegir aquellos que realmente vayan a aportar la mayor cantidad de beneficios para nuestra salud. En este sentido, los quesos que tienen demasiada grasa y poca cantidad de proteínas es mejor no tomarlos demasiado a menudo. Muchos quesos crema del súper, aunque son deliciosos, contienen ingredientes que los hacen menos saludables.

Los dulces

A nadie le amarga un dulce, pero Michiko Tomioka recomienda que cuando tengamos uno de estos antojos, lo intentemos saciar con los más saludables. Por ejemplo, el chocolate con un alto porcentaje de cacao, que contiene un alto contenido en antioxidantes. Tomar demasiada azúcar, tal y como dice la nutricionista, "dañino para el corazón y para el cerebro". De todas formas, la experta japonesa admite que "por supuesto, un pequeño trozo de tarta con amigos está bien en ocasiones especiales".

