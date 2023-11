El nuevo 'superfruto seco' que triunfa en Mercadona: con más fibra que el kiwi y no engorda

La calabaza ha pasado de ser un alimento impopular del supermercado a colarse en casi todas las cestas de la compra. Que España está en el podio de la producción de esta hortaliza en Europa, y ha ido ganando notoriedad por ser una bomba de nutrientes que ofrece mucha versatilidad en la cocina. Esto es, del conocido puré hasta los chips en la freidora de aire, pasando por la repostería, ensaladas o guarniciones. Sin embargo, hay una parte de esta verdura que desaprovechamos sin ser muy conscientes de sus propiedades: las pipas.

La reina del otoño, de la que hemos hablado en muchas ocasiones alabando su contenido en vitamina C, alberga en su interior un buen número de pepitas que solemos después de pelarla y cortarla para cocinar. No nos damos cuenta de que tiramos a la basura una semilla muy rica en grasas saludables, con un importante poder saciante que es un aliado para adelgazar. Hay formas de secar las pipas en casa y poder consumirlas después, pero se pueden encontrar ya preparadas. De hecho, Mercadona incluye este producto entre los destacados de temporada.

Las Pipas de calabaza natural Hacendado peladas se comercializan en un paquete de 150 gramos a 1,63 euros la unidad, o 10,867 euros el kilo. Se trata de una elaboración de Importaco Casa Pons (Valencia) y en los ingredientes únicamente figuran las pipas de calabaza peladas. En cuanto a su información nutricional, por 100 gramos de producto, tiene un valor energético de 583 calorías y 47,9 gramos de grasas (8,5 gramos de grasas saturadas, 14,5 gramos de monoinsaturadas y 24,7 gramos de poliinsaturadas).

[La 'superfruta' que triunfa en Mercadona: reduce el colesterol, baja el azúcar en sangre y adelgaza]

Tienen menos de 3 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 1,6 gramos son azúcares; 5,5 gramos de fibra alimentaria -frente a los 3 g que contiene el kiwi. por ejemplo-; 35,3 gramos de proteína; y 0 gramos de sal, uno de los aspectos importantes porque muchos de los frutos secos que se comercializan son demasiado saladas y por tanto no recomendables. Completan la información nutricional con tres minerales principales: los 8,5 miligramos de hierro, 530 miligramos de magnesio y 1.110 miligramos de fósforo.

Advierten además en el etiquetado de estas Pipas de calabaza natural Hacendado peladas que "por su tamaño, no lo deben consumir menores de 5 años" para evitar accidentes como asfixias. En todo caso, este alimento tiene un sabor suave, ligeramente dulce, y se pueden comer crudas o añadir a las ensaladas, a panes caseros, a platos de pasta o incluso mezclarlas con el yogur o los cereales.

Ayudan a adelgazar

Ls pipas de calabaza son semillas ricas en grasas poliinsaturadas, como el ácido linoléico o linolénico, pero también aportan una cantidad importante de ácidos grasos monoinsaturados que aumentan los niveles de HDL, el llamado colesterol 'bueno'. Con casi un 50% de grasas, es normal que sus calorías rocen igualmente las 600 por cada 100 gramos, unas cantidades que nos hacen preguntarnos si realmente este fruto seco no engorda. Ya hemos visto en otras ocasiones que estos alimentos no solo no nos hacen acumular peso, sino que nos ayudan a mantener a raya la obesidad.

[El nuevo chocolate que arrasa en Mercadona: no engorda y lo recomienda el nutricionista Baraza]

¿Cómo es posible entonces que un fruto seco rico en grasa pueda ayudarnos a perder peso? La respuesta hay que ir a buscarla a su casi 6% de fibra, siendo una de las semillas con mayor porcentaje. Estudios como este, publicado en la revista Journal of Nutrition, han avalado que la "fibra dietética, independientemente de la ingesta de macronutrientes y calorías, promueve la pérdida de peso y la adherencia a la dieta en adultos con sobrepeso u obesidad que consumen una dieta restringida en calorías".

Otros beneficios

Precisamente, su importante contenido en fibra nos ayuda con el tránsito intestinal, evitando la hinchazón producida por los gases y aumentando el movimiento digestivo. Es también un alimento cardiosaludable por sus ácidos grasos y los antioxidantes que ayudar a prevenir diversas enfermedades. Asimismo, nos aportan triptófano, un aminoácido que estimula la producción de serotonina, la hormona neurotransmisora de bienestar, que se transforma a su vez en melatonina favorecedora del sueño.

Las pipas de calabaza son también antiinflamatorias, como otros alimentos como los arándanos, siendo especialmente interesantes para aliviar los síntomas de enfermedades como las autoinmunes y las digestivas, además de patologías crónicas como la artritis. Finalmente, están recomendadas para personas con diabetes al ser buenas estimuladoras del páncreas, que genera insulina, y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre.

Sigue los temas que te interesan