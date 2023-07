Este es el truco infalible en España para llevarte el melón más dulce del supermercado

El melón es una de las frutas favoritas de muchas personas en España que pasan todo el año esperando al verano para poder degustarla. Por eso, después de tanta espera a muchas personas no les sienta nada bien darse cuenta de que se han llevado a casa un melón que sabe más bien a pepino. Esta es la razón por la que muchas veces llegas al supermercado y encuentras a personas poniendo a prueba la resistencia de su superficie o, incluso, dándole con los nudillos.

¿Conocen estas personas un método infalible para dejarte sin el melón más dulce del súper? Pues aunque siempre existe incertidumbre sobre qué sabor puede tener un melón que está cerrado, existen algunos signos que podemos observar en ellos. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaboró una lista sobre qué puntos hay que tener en cuenta para llevarnos el mejor melón disponible a nuestra casa. En concreto, la lista aporta diez recomendaciones.

Lo primero de todo es asegurarnos de que nos encontramos en temporada de melones, que sucede desde mayo hasta octubre y, por tanto, en pleno verano encontraremos buenas piezas de esta fruta. Después debemos asegurarnos que el melón no tiene ninguna grieta y también de que es firme, lo que anuncia que no está pasado. De todas formas, la OCU recomienda que no nos obsesionemos si damos con un melón que es verde y en alguna zona muestra una mancha amarilla.

Si quieres elegir melones como un profesional puedes aplicar este sencillo truco: "El melón se aprieta por sus extremos: si está en su punto la base cederá ligeramente y el otro extremo (el pedúnculo) se abombará un poco", aconseja la OCU. También podemos acercar nuestra nariz a ese pedúnculo y asegurarnos de que tiene un olor fresco. El color exterior del melón también puede darnos una pista y es que si tiene un verde muy intenso, lo más probable es que no está suficientemente maduro.

La OCU también recomienda comprar los melones partidos y, de esta manera, el interior se observa mejor, pero si queremos partirlos en casa debemos hacer lo siguiente. "Hay que eliminar los dos extremos y apartar las semillas. Lo que sobre se guarda en la zona menos fría de la nevera, bien tapado para que no coja olores". Si todo falla, la OCU recuerda que puedes acelerar la maduración del melón guardándolo en una bolsa de papel junto con una manzana o un plátano en una habitación seca.

