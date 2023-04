Alerta alimentaria: retiran estas famosas albóndigas de bote y piden que no se consuman en España

La cadena de supermercados Aldi ha emitido una nota de prensa para informar a sus clientes de la retirada de todas las unidades de unas albóndigas en salsa de la marca Lyttos. El motivo no es otro que la presencia de gluten no declarado en el etiquetado del producto. El gluten es un alérgeno cuya declaración es obligatoria en el listado de ingredientes para evitar que cause graves problemas de salud en las personas intolerantes.

Ésta es la segunda alerta relativa a la presencia de gluten que se ha notificado esta semana. Este jueves, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) avisaba sobre la presencia de esta proteína en unos caramelos de la marca Chupa Chups.

Según informa Aldi, éste no es el único problema que han detectado en las albóndigas. "El producto afectado, además, también está etiquetado erróneamente como 'berenjenas en salsa' o 'verduras en salsa picante'", dice la cadena de supermercados, que también explica que se ha comercializado en latas envasadas de 280 gramos.

La cadena de supermercados indica que los consumidores que sean alérgicos al gluten y posean este artículo en sus despensas pueden acudir a uno de sus establecimientos para devolverlo o contactar con la dirección de correo electrónico contigo@aldi.es.

Por el momento y como es habitual con este tipo de alertas alimentarias relacionadas con alérgenos, la Aesan aún no ha emitido un comunicado informando de la retirada de estos productos en su página web.

En el momento que lo haga, la Aesan, que depende del Ministerio de Consumo, comunicará la incidencia a todas las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Asimismo, las personas que no son alérgicas al gluten, pueden tomar este alimento sin ningún tipo de problema ya que no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

