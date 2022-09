Cuántas calorías tiene un litro de cerveza y cómo rebajarlas al máximo

¡Un litro de cerveza, qué exageración! Quizás este haya sido tu pensamiento al leer lo que vamos a desgranar en este artículo: cuántas calorías tiene un litro de cerveza. Pero si te decimos que ese litro que parece tanto son en realidad tres latas o cuatro botellines, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues eso, que es relativamente fácil para los cerveceros beberse esta cantidad, sobre todo en períodos vacacionales como el verano, cuando nos entregamos en cuerpo y alma al dolce far niente. Seguramente sea en esta época en la que se consumen buen parte de los 23,31 litros que bebemos de media los españoles al año, según el Ministerio de Alimentación.

La cerveza siempre se ha relacionado con ese concepto tan poco atractivo y saludable que es la barriga cervecera, un sambenito que no es del todo justo si tenemos que cuenta que, por ejemplo, el vino tiene más calorías. Partiendo de la base de que ninguna bebida con alcohol es saludable y no debería consumirse, pudiendo optar en este caso por la cerveza 0,0 sin remordimientos, sí es verdad que nos encontramos ante un alimento cuyo perfil nutricional no es tan desdeñable. De hecho, la Fundación Española de Nutrición (FEC) habla de que es "rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes".

Incluso se atreven a citar una investigación realizada por el Hospital Clinic de las universidades de Barcelona y Málaga, además del Instituto de Salud Carlos III, llamada Cerveza, Dieta Mediterránea y enfermedad cardiovascular que relacionaba el consumo moderado de cerveza con beneficios cardiovasculares, de salud ósea y control de la obesidad. Sea como fuere, hablamos de una bebida que se produce al fermentar azúcar sin destilar, obtenida de cereales malteados, en un medio acuoso. La más consumida en nuestro país es la que se produce con cebada y lúpulo, y se cree que llegó a España en el siglo XVI de la mano de Carlos V.

Si tenemos en cuenta la Unidad de Bebida Estándar (UBE), una medida para conocer los gramos de alcohol consumidos ―que en España contiene 10 gramos por unidad― y cuya tabla de equivalencias nos facilita Infodrogas, concluimos que un litro de cerveza tiene un total de 5 UBEs o, lo que es lo mismo, 50 gramos de alcohol. Así, no solo vemos de un modo práctico la cantidad que estamos consumiendo, sino que comprobamos que nos pasamos con creces de lo estipulado en función de los efectos en nuestro organismo: 3 UBEs al día en hombres y 2 en mujeres.

¿Cuántas calorías tiene la cerveza?

Desde la FEN destacan el porte de fósforo de la cerveza, también el de vitamina B3 y B12. Aprecian su contenido en hidratos de carbono y una porción de proteína vegetal, aunque sin lípidos. Asimismo, están presentes en su valor nutricional los polifenoles y fitoestrógenos naturales. Tiene un total de 33 calorías por 100 gramos de producto, así que no se trata de un alimento calórico ni graso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una lata de cerveza estaría aportando 110 calorías, un botellín 82,5 calorías, una caña 66 calorías y un litro de cerveza 330 calorías, una cantidad ya excesiva.

Ya hemos visto además cómo es fácil ingerir, a lo tonto, ese litro de cerveza; pero es igualmente sencillo picotear a la vez. Sorbo va, snack viene. Con lo cual, normalmente, hay que sumar unas cuantas calorías más si no optamos por picoteos saludables. Dicho esto, la ciencia está empeñada en hacer justicia y demostrar que la barriga cervecera no es tal; sin embargo, hay controversia: por un lado, hay estudios que sí señalan a la birra como culpable de la grasa abdominal y otros la absuelven, asegurando que no influye en el aumento de peso de forma significativa.

En lo que sí parecen estar de acuerdo es en la constatación de que el aumento de peso en los bebedores de cerveza puede derivar de un gran consumo y también del contexto al que está asociado. Así, mientras si se opta por el vino no es común beber más de una copa, es difícil beberse solo una única cerveza y hacerlo, como señalábamos antes, sin picotear. El sedentarismo y otros hábitos no saludables como el tabaquismo están relacionados con el perfil de ciertos bebedores de cerveza.

¿Cómo hacer para que la cerveza engorde menos?

En primer lugar, atendiendo a esto último, procurar huir del sedentarismo y de las tapas a base de fritanga que tanto nos tientan en el bar. Una vez hecho esto, la elección de un tipo u otro de cerveza nos ayudará a rebajar su aporte de calorías atendiendo a la cantidad de alcohol que contienen y a los ingredientes de su elaboración. Así, la menos calórica es la 0,0 con 100 calorías por litro; le sigue la sin con unas 200 calorías por litro, light con 290 y la cerveza Ale, con unas 300 calorías por la misma cantidad.

