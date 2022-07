Esto es lo que le pasa a tu colesterol y a tu barriga si tomas un aguacate cada día

Durante los últimos años no han sido pocos los trabajos centrados en los potenciales beneficios de una fruta tan peculiar como es el aguacate: densa en calorías, pero también en nutrientes y grasas saludables. Su consumo no solo no parece engordar, sino que algunos estudios lo relacionan con mejoras en el peso y otros beneficios a nivel metabólico.

Recientemente, un nuevo estudio llevado a cabo por un conjunto de investigadores de la Universisdad de Loma Linda, la Universidad de Tufts y la UCLA han dado una vuelta de tuerca a las investigaciones: no, el aguacate no ayudaría a adelgazar, pero sí mejoraría el control del colesterol. Sus hallazgos se han publicado en el Journal of The American Heart Association.

En este caso, según los investigadores, el consumo de un aguacate diario durante un periodo de seis meses no tendría efecto alguno sobre la grasa abdominal, grasa hepática o la circunferencia abdominal en general en personas con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, dicho consumo sí mejoraría los niveles de colesterol "malo" o colesterol LDL, cuyos niveles excesivos se han relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular. Además, el consumo diario de aguacate se relacionaría, a su vez, con una mejor calidad de la dieta en general.

En estudios previos de menor tamaño sí se habría encontrado una relación entre el consumo de aguacate y un menor peso corporal, menor IMC y menor circunferencia abdominal y de cintura. Sin embargo, el actual estudio fue más grande y extenso, siendo el estudio de mayor duración y con mayor cantidad de participantes sobre el consumo del aguacate hasta la fecha.

Como bien comenta Penny Kris-Etherton, profesora de ciencias nutricionales de la Universidad Evan Pugh en Penn State, aunque el consumo de aguacate no parezca afectar realmente a la cantidad de grasa abdominal ni al peso corporal, sí sería recomendable continuar dicho consumo, dado que a pesar de su densidad calórica y riqueza en grasas tampoco colaboran en el aumento de peso, e incluso mejoran los parámetros de colesterol sanguíneo. Algo que, en conjunto, implica un mejor nivel de salud.

Para el estudio, los investigadores realizaron un experimento de seis meses de duración donde participaron 1000 voluntarios con sobrepeso u obesidad. La mitad de los participantes consumieron un aguacate diario, mientras que la otra mitad continuó su dieta habitual, indicándoles que no consumiesen más de dos aguacates al mes. A todos los participantes se les midió tanto la grasa abdominal como la grasa de otros órganos mediante resonancia magnética antes y después del estudio.

Como resultado, no hubo diferencias significativas ni en el peso corporal ni en los niveles de grasa abdominal, ni en otros factores de riesgo cardiometabólicos al consumir un aguacate diario en comparación a consumirlo de forma muy esporádica. Sin embargo, tampoco hubo aumento de peso ni aumento de grasa asociado a su consumo a pesar de su densidad calórica, y sí se redujeron ligeramente los niveles de colesterol total y colesterol LDL: una media de disminución de 2,9 mg/dL de colesterol total y una media de disminución de 2,5 mg/dL de colesterol LDL tras los seis meses de estudio.

En el futuro, los investigadores quieren seguir analizando más los datos del actual trabajo. Destacan que no se instruyó a los participantes sobre cómo comer los aguacates diarios, por lo que uno de los objetivos de estudio a futuro sería saber cómo incluyeron estas frutas en su dieta, o si los cocinaron de alguna forma en especial.

