Los alimentos que el nutricionista Basulto pide eliminar aunque suponen un tercio de nuestra dieta

La comida es, sin duda, uno de los mejores rasgos que tenemos en España. Por eso no es extraño que cueste encontrar mesa en alguno de los muchos bares que ocupan el extenso territorio español durante este verano. Sin embargo, el nutricionista Julio Basulto nos da las claves para que no cometamos algunos excesos con la comida, y también con la bebida. Y es que los españoles son un claro ejemplo de que se puede consumir más calorías a partir del alcohol que de las legumbres.

Aunque los españoles comamos poca fruta y verdura, podemos fijarnos en nuestros "vecinos europeos" para comprobar que nos encontramos en unos niveles por encima de la media europea. En opinión de Basulto, el problema se encuentra en el elevado consumo de ultraprocesados, de azúcar, de sal o de potenciadores del sabor. "Es un escándalo que el 32% de las calorías que los españoles adquieren en su dieta provengan de los ultraprocesados", denuncia el experto en nutrición en declaraciones a Europa Press.

Basulto acaba de publicar el manual Come mierda (Vergara), en el que ofrece los consejos nutricionales para mejorar nuestra alimentación y, en consecuencia, nuestra salud y nuestra calidad de vida. En este sentido, lamenta que el mensaje "come mierda, como comida basura" haya calado en los medios de comunicación y en redes sociales: "Lo recibimos en tantas ocasiones que contrarrestarlo es tiránico en gran parte de las ocasiones".

[Esta es la dieta más saludable que puedes tomar cada día: los alimentos básicos]

El porcentaje de calorías que obtenemos a partir de las bebidas azucaradas y alcohólicas es superior al que obtenemos con frutas, hortalizas y legumbres. Sin embargo, no se trata de aumentar el consumo de estos últimos, sino de reducir aquellos productos que posean un alto nivel de azúcar. En palabras de Basulto, "no es que tomemos una dieta insuficiente en legumbres, frutos secos, productos integrales, frutas u hortalizas, se trata de no abusar de muchos procesados".

De esta manera, "comer bien" es sinónimo de "no comer mal". Basulto lo compara con la limpieza, "es más limpio el que menos ensucia que el que más limpia". De hecho, considera que "comer bien no es tanto obsesionarte en hacer combinaciones de alimentos, sino que es más bien dejar de lado a los productos malsanos", sentencia.

Los peores alimentos

Es raro que veamos anuncios de frutas y hortalizas en nuestro día a día. Por este motivo, Basulto reconoce que los peores alimentos que podemos ingerir son sobre todo los que se anuncian por televisión. "Suelen anunciarse los alimentos que más se han acreditado como perjudiciales para la salud: las bebidas azucaradas y los cárnicos procesados", indica. Otra de las cuestiones que tampoco ayuda a llevar una mala alimentación es que "tantos alimentos ultraprocesados estén a nuestro alcance en los supermercados".

Además, Basulto subraya que existe una relación "muy clara" entre el consumo de este tipo de alimentos y el riesgo de mortalidad o el desarrollo de patologías crónicas tipo cáncer, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, resistencia a la insulina, entre otras. Este profesor de la Universidad de Vic lo ejemplifica de la siguiente manera: "Si vas a tener más riesgo cardiovascular en 30 años no te importa mucho, pero si te digo que a partir de los 65 no vas a poder coger a tus nietos porque vas a tener un cuerpo achacoso o no vas a poder subir escaleras te influirá más".

También alerta de que entre las principales consecuencias para nuestra salud de comer mal se encontraría el contar con una peor calidad de vida, incluyendo la calidad de la piel o la vida sexual. Así, personas con 50 años que hayan tenido malos hábitos alimenticios tienen una mala vida sexual.

Sigue los temas que te interesan