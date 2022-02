El nuevo pan fresco saludable que triunfa en Mercadona: nutritivo y ayuda a no engordar

El debate está zanjado desde hace tiempo: cuando se van a acompañar las principales comidas del día con pan, como es tendencia en España, siempre es preferible recurrir a la hogaza 100% integral. La ventaja frente a los panes blancos reside en un grano que conserva la mayor parte de la fibra y la proteína contenida en el salvado, resultando más nutritivo. Del mismo modo, sus carbohidratos complejos se asimilan lentamente y evitan el pico de glucemia asociados con las harinas refinadas.

Aunque los productos integrales se han visto relegados durante décadas a las secciones de dietética -debido a su menor glucemia, ayudan a prevenir el sobrepeso y la obesidad, y mantienen a raya enfermedades metabólicas como la diabetes-, su popularidad va en aumento. Tras hacer una importante inversión para poder ofrecer panadería fresca, las grandes superficies buscan maneras de aumentar la variedad y ofrecer más opciones a base de distintos cereales para el consumidor.

Mercadona ha hecho avances en este aspecto: por un lado, con la bolsa de panecillos frescos 100% integrales; por el otro, con las tortillas integrales envasadas para elaborar fajitas, wraps o incluso pizzas. Ahora, se suma la 'hogaza 50% centeno'. "Este producto, que se ofrece en formato de medio kilo aproximadamente y es elaborado por el Proveedor Totaler Pan Milagros en sus instalaciones ubicadas en Illescas (Toledo), se suele consumir como tostada por su tamaño rectangular, o bien, como acompañamiento en las comidas", explica la compañía.

(Mercadona pone a la venta una hogaza con un 50% de harina de centeno) - Lee más a través del siguiente link https://t.co/0NFJOmnbbi@Mercadona#HogazaDeHarinaDeCenteno pic.twitter.com/0ntq78f3IK — VALÉNCIA NEWS (@ValenciaNews_es) January 26, 2022

¿Qué significa '50% Centeno'? Desde el verano de 2019, únicamente el pan que esté elaborado al 100% con harina integral puede ser denominado 'pan integral'. Aquellos que no estén fabricados de forma exclusiva con este tipo de ingrediente deberán indicar el porcentaje en la etiqueta. Y esta nueva hogaza está "elaborada con un 50% de harina de centeno, un 50 % de harina de trigo y sin conservantes", según la web de la propia empresa. No es, por tanto, un pan integral per se, aunque se beneficia del mayor aporte de fibra alimentaria del cereal alternativo.

La fibra alimentaria es el nutriente más interesante, como recordaba Consumidor Global, que debemos buscar en el pan, ya que tendemos a hacer un consumo inferior al deseable. A mayor proporción de harina integral por cada 100% gramos, mejor: si es el 100%, será de 7,8 gramos de fibra de los 25-30 que debería consumir un adulto a diario. En un pan completamente blanco, cae a 3 gramos. En el caso que nos ocupa, al tratarse de una combinación de ambas, cien gramos nos aportarán 4,4 gramos de fibra alimentaria. No tiene el elevado perfil nutricional del completamente integral, por tanto, pero supera al pan convencional.

La recomendación para el consumo de proteínas, por otra parte, ronda los 50 gramos para un adulto, y el 'pan 50% Centeno' facilita cumplir este objetivo. Aportará 9,4 g por cada 100 de producto, un gramo más que el pan blanco. Lo principal, según advierten desde la propia Mercadona, es completar el aporte proteínico con ingredientes saludables, magros o con 'grasas buenas'. Recomiendan por ejemplo una tostado con "aguacate cortado en abanico, una loncha de salmón ahumado, un huevo poché (cocido 3 minutos en agua con vinagre para conseguir exterior cocido e interior líquido) y semillas variadas para decorar".

Al tratarse de pan, lógicamente, la mayor parte de su contenido corresponde a carbohidratos. Sin embargo, aunque no alcance el elevado perfil de los hidratos complejos integrales, la proporción de azúcar se verá más contenida que en el pan blanco. El principal factor a vigilar, como en todos los productos similares, serían los 1,5 gramos de sal que contendría esta misma cantidad de producto. Es importante controlar el consumo total a lo largo del día, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder los dos gramos diarios de sodio, equivalentes a cinco gramos de sal.

Sigue los temas que te interesan