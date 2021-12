El vaso diario que ayuda a tu salud cardiovascular

Cuando hablamos de salud cardiovascular, el colesterol es uno de los principales enemigos del corazón, responsable o corresponsable del 60% de los problemas y patologías que pueden llegar a dañarlo. Sin embargo, no es el único enemigo. Existen otros igual de peligrosos para el sistema cardiovascular como la hipertensión, la densidad y correcta formación de la sangre, el envejecimiento celular, la obesidad o el sedentarismo. La prevención, por tanto, es fundamental y la ingesta de ácidos grasos Omega 3 a través de la dieta, un aspecto crucial.

Solo en la última década se han publicado más de 14.000 estudios científicos sobre los ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 – incluidos popularmente en el grupo de las ‘grasas buenas’ – y su papel para ayudar a preservar la salud cardiovascular. La literatura científica avala que son una ayuda para mantener la salud del corazón y de los vasos sanguíneos, contribuyendo a regular los valores de triglicéridos y la presión arterial. Además, los omega-3 también ayudan a mantener la función visual y cognitiva al formar parte del cerebro y de la retina.

Actualmente, la ingesta de estos ácidos grasos esenciales no alcanza las recomendaciones de forma general y España no es una excepción. Más del 60% de la población no alcanza los niveles de Omega 3 EPA y DHA establecidos por las autoridades sanitarias. Esta situación ha llevado a numerosos investigadores y científicos a solicitar a las autoridades sanitarias una revisión de las recomendaciones sobre la ingesta de omega-3, que actualmente se sitúa en 250 mg / día.

Un sencillo gesto diario para cuidar la salud cardiovascular

Son pocos los alimentos que contienen niveles relevantes de Omega 3, casi todos ellos de origen marino, y son pocas las personas que comen suficientes alimentos de origen marino varias veces a la semana como para alcanzar unos buenos valores. Hace más de 20 años, fruto de numerosas investigaciones, Puleva desarrolló la primera leche enriquecida con ácidos grasos Omega 3 en el mundo, que ha conseguido ganarse la confianza de más de un millón de hogares en España.

Dos décadas después, Puleva Omega 3 se renueva incorporando Proessentia, una fórmula elaborada a partir de leche desnatada, en la que se ha sustituido parcialmente la grasa saturada por grasa insaturada como los Omega 3 y el Oleico, y que ha sido enriquecida con extractos vegetales naturales de uva y té verde (aportando todos los beneficios del té verde, pero sin teína), vitaminas y minerales para ayudar a mantener la salud cardiovascular.

Una medida tan sencilla como cambiar el vaso de leche habitual por otro de Puleva Omega 3 con Proessentia, ayuda a incorporar algunos nutrientes clave que no se están aportando de forma suficiente en la dieta y a mantener la salud cardiovascular. La fórmula renovada de Puleva Omega 3 con Proessentia ya está disponible en todas sus variedades: original, con nueces, avena, almendras y sin lactosa.

Favorece una salud cardiovascular más completa porque ayuda a… 1. Regular el colesterol: los ácidos grasos Omega 3 ayudan a mantener el corazón sano (el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250mg de DHA+EPA). Además. la sustitución de grasa saturada por ácido oleico te ayuda a regular el colesterol. 2. Mantener la tensión normal: el potasio contribuye al mantenimiento de la presión arterial normal. 3. Proteger las células de la oxidación: la Vitamina E ayuda a proteger las células del daño oxidativo. 4. Favorecer la fluidez de la sangre: la Vitamina B12 contribuye a la formación normal de la sangre y el Calcio contribuye a una normal coagulación de la sangre. 5. Mejorar la flexibilidad de las arterias: a Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno que juega un papel clave en la función normal de los vasos sanguíneos.

Fórmula renovada en un envase más sostenible

Toda la gama de Puleva Omega 3 con Proessentia, disponible en brik de 1 litro, cuenta con un envase sostenible Bio-Based. Es 100% reciclable y la materia prima es de origen vegetal (86%), papel que procede de bosques gestionados de forma sostenible, y tapón fabricado a partir de caña de azúcar, que contribuye a reducir las emisiones de CO2 un 18% en comparación con el tapón de plástico. Además, su caja de cartón es 100% de papel reciclado y 100% reciclable.

Sigue los temas que te interesan