Estos son los 5 mejores aceites de oliva virgen extra de España según la OCU: saludables y baratos

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es, entre todos los alimentos made in Spain, probablemente la joya de la corona. El ingrediente estrella de la dieta mediterránea, la verdadera Marca España si quieren. Un maná de nutrientes cuyos beneficios van desde la prevención de distintas enfermedades cardiovasculares hasta la reducción del daño oxidativo gracias a sus radicales libres o la protección frente al colesterol malo o (LDL).

España, y Andalucía en concreto, es tierra de los mejores aceites de oliva. Sin embargo, elegir al mejor de entre los mejores es una cuestión compleja. Para empezar, porque un verdadero AOVE debe tener un 100% de zumo de aceitunas sin defectos, recogidas en su momento óptimo de maduración. Además, debe presentar una acidez máxima de 0,8º y un aroma afrutado y sin defectos. Si cumple estas características y, además, se fabrica mediante procedimientos técnicos tradicionales, será un aceite de primerísima calidad.

Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido rizar el rizo y ha elaborado uno de sus tradicionales rankings para elegir cuál es el mejor AOVE de las distintas marcas que podemos encontrar en el supermercado. Es el sexto gran análisis que se realiza sobre este producto tradicional español. Así, tal y como ya publicó EL ESPAÑOL, de entre las 39 variedades analizadas, el mejor para la OCU es el aceite Oleoestepa, con Denominación de Origen de Estepa que, que está fabricado por una cooperativa de 7.000 familias de la región.

La OCU destaca que se trata de un producto que obtiene una calificación de 89 sobre 100 y que tiene un precio de referencia de 4,99 euros/litro. Este AOVE destaca especialmente en las categorías de acidez, conservación (índice de peróxidos), conservación (absorción ultravioleta), en el análisis sensorial ("la prueba que marca la diferencia entre los productos y donde se detectan los defectos a través de la cata"), en la autenticidad y en calidad y cuidados del fruto. En todas estas categorías obtiene la máxima puntuación. Los especialistas que integran el jurado han otorgado la peor puntuación al etiquetado, donde obtiene un tres sobre cinco.

El segundo puesto de la clasificación de la OCU es para el aceite de oliva virgen extra de Auchan (Alcampo), que obtiene una nota de 86 sobre 100 y cuyo precio se eleva a los 4,89 euros. Este producto también ha obtenido unas excelentes calificaciones en los mismo apartados que el AOVE de Oleoestepa, aunque los jueces han decidido otorgarle una calificación final algo más baja.

Por último, el podio lo completa otro aceite de oliva virgen extra de la marca Oleoestepa, también con Denominación de Origen Estepa, pero de la variedad Selección. Se trata de un producto más caro, cuyo precio de referencia se eleva hasta los 9,66 euros/litro, pero que obtiene una puntuación algo más baja (85 sobre 100). Así, este producto obtiene la máxima puntuación en acidez, conservación (índice de peróxidos), en el análisis sensorial, autenticidad y calidad y cuidados del fruto, puntuando peor en el etiquetado y en el apartado de conservación (absorción ultravioleta).

Asimismo, el cuarto y quinto puesto lo ocupan el aceite de oliva virgen extra de Consum, que también obtiene una calificación de 85 sobre 100, un precio de referencia de 3,95 euros/litro y es calificado como de "muy buena" calidad; y el Maeva Aceite de Oliva Virgen Extra, que obtiene una puntación de 84 sobre 100 con un precio de 3,75 euros/litro.

Por último, cabe señalar que la OCU sólo ha encontrado dos marcas de las 39 analizadas, Olivar de Segura (envase PET 1L) y Borges (envase PET 1L) que no cumplen con los requisitos del Reglamento Europeo que regula la comercialización del aceite y "no son aceite de oliva virgen extra, sino una categoría inferior". Eso sí, la OCU advierte también que "no se trata de un problema que afecta a la salud pública" ya que todos los aceites analizados cumplen con la normativa para ser comercializados, aunque en categorías distintas.

Sigue los temas que te interesan