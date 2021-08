Mate: beneficios y propiedades de la infusión 'quemagrasas' que ayuda con el colesterol

Se ha convertido en todo un icono gracias a famosos como Messi, que ha aparecido en múltiples ocasiones sorbiendo su infusión en público. Las hojas de yerba mate infusionadas, Ilex paraguariensis en su nombre científico, no solo forman parte de la tradición gastronómica de varios países sudamericanos desde la época prehispánica, sino que también engrosan la lista de superalimentos a tener en cuenta para mejorar nuestra alimentación. Planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del río Uruguay, una vez seca, cortada y molida supone la base de esta bebida que toma el amargor de sus taninos y que se puede endulzar ligeramente para hacerla más agradable.

Como le ocurre al té, el mate también tiene cafeína y, por lo tanto, un efecto estimulante. Pero no es su única propiedad, puesto que proporciona múltiples beneficios para la salud al ser diurético, digestivo y conseguir una aceleración del metabolismo para facilitar la quema de grasa, de modo que nos servirá de aliado en las dietas de adelgazamiento. También aporta una buena cantidad de vitaminas del grupo B, diez tipos de aminoácidos y minerales como el hierro, sodio, magnesio y potasio. Una de sus propiedades más codiciadas está en su capacidad para aumentar el colesterol bueno, el HDL, generando un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular al limpiar de grasa las arterias, tal y como se recogió en el estudio de la Universidad de Illinois.

Otro estudio publicado por el CSIC en 2013 ha demostrado que el mate tiene potencial para controlar los niveles de colesterol y aportar un efecto antioxidante al organismo incluso cuando se consume una dieta elevada en grasas. De hecho, la revista Nutrients ha recogido una investigación más reciente realizada en personas que padecen enfermedad metabólica, quedando probado que ayuda a reducir la glucosa en ayunas, un marcador de mejora en la salud metabólica y de menor riesgo de diabetes. Además, tiene otros beneficios como el refuerzo del sistema inmunológico por sus fitoquímicos, ayuda a retardar el envejecimiento y a rendir más en términos de resistencia física. De hecho, se recomienda a los deportistas también por su capacidad de actuar como relajante muscular.

Valor nutricional del mate

El valor nutricional por 100 gramos de infusión de hierba mate es el siguiente:

Calorías: 0 kcal

Hidratos de carbono: 1,23 g

Grasas totales: 0 mg

Proteínas: 0,29 g

Vitamina B1: 0,04 mg

Vitamina B2: 0,07 mg

Hierro: 0,36 mg

Magnesio: 37,05 mg

Potasio: 109,mg

Sodio: 12,18 mg

Tipos de mate

Hay distintas variedades de infusión mate según su preparación y las mezclas que se realicen. Estas son algunos de los tipos más populares:

-Mate amargo. Es la forma más habitual de tomarlo, especialmente en países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolicia y sur de Brasil. También se le llama cimarrón.

-Mate dulce. Se incorpora azúcar, miel o edulcorante cada vez que se ceba —se incorpora más agua a la infusión—, para quitarle el sabor amargo. Se toma así en algunas regiones de Bolivia, Argentina y regiones rurales de Chile.

-Mate de leche. En vez de cebar con agua, se hace con leche y azúcar.

-Mate con otras hierbas. En algunos lugares añaden otras hierbas a la infusión, con finalidad medicinal, como puede ser la coca, el poleo o la cola de caballo.

-Mate de té. Es muy popular entre la juventud de Argentina y Uruguay. Se cambia la yerba mate por té negro y limón, además de añadirle otras hierbas como menta o manzanilla, cáscaras de naranja, coco rallado u otras frutas.

-Tereré. Consiste en una mezcla de agua muy fría con mate y también hierbas como la menta, el cedrón, la cola de caballo o el limón, además hielo. Se consume dejando macerar los ingredientes.

-Mate cocido. El mate se hierve en agua, se cuela y se sirve en una taza.

-Mate de coco. Es tradicional de Paraguay y se prepara con leche, azúcar quemada y coco rallado o triturado.

-Gaseosa. Se han elaborado varias bebidas gaseosas con yerba mate a lo largo del siglo XX, pero ninguna tuvo una gran aceptación entre los consumidores sudamericanos. Sí se comercializan en Cuba, Estados Unidos y Alemania.

-Mate refrescante. Se ofrece en Brasil y Europa, mate cocido frío que empezó a popularizarse en los años 50 del pasado siglo.

-Mate sirio. Elaboración en vaso del tradicional mate, pero con azúcar, típica de Siria.

-Cerveza de yerba mate. Una compañía brasileña lanzó la primera cerveza con mate llamada Ilex.

Cómo tomar mate

Sin duda, el elemento más icónico del mate, por el que sabemos que quien lo porta está bebiendo esta infusión y no otra, es su recipiente característico, que también recibe el nombre de mate. Se trata de una pequeña taza con un sorbete, conocido como bombilla, que filtra el agua para que no pasen las hierbas. No obstante, el secreto está en cómo preparalo. Su elaboración, sencilla pero minuciosa, se convierte en todo un ritual: se calienta agua sin dejar que hierva, se echa la yerba en el interior hasta llenar tres cuartas partes, se revuelve sin el agua hasta dejar un espacio libre y se echa después lentamente el líquido por ese lugar, donde irá también la bombilla. Es importante que el agua no esté hirviendo para no quemar la yerba, e igual de importante es cebarlo oportunamente.

