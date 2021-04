Así es el 'avozilla', el aguacate gigante que no engorda y es tan grande como un melón

Nos hemos vuelto locos con los aguacates. Esta fruta tropical, sana y riquísima, un ingrediente tradicional en las cocinas latinoamericanas, lleva unos años revolucionando las de España y otros países occidentales. Así, ya no es raro ver esta fruta como alimento principal en los desayunos en las cafeterías y bares del país, algo impensable hasta hace poco. Ante esta fiebre por los aguacates, la industria ha desarrollado una variedad que no pasa inadvertida, al menos por su tamaño. Se trata de un aguacate tan grande como un melón. Sí, sí, como lo lees. En este punto, no es raro que nazcan algunas dudas: ¿son igual de sabrosos? Y en cuanto a lo nutricional, ¿son igual de sanos? Veamos.

En primer lugar, hay que decir que estamos ante una variedad llamada Avozilla, una palaba que mezcla el término avocado, que significa aguacate en inglés, y Godzilla, el nombre del enorme monstruo japonés. Según explica Miguel A. Lurueña, divulgador y doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, fue desarrollada por una empresa sudafricana a partir del cruce de una variedad guatemalteca y otra antillana, (guatemalteca, más sabrosa, y antillana, más grande). O sea, que no se trata de un alimento sometido a una modificación genética, sino que fruta enrome es el resultado de un cruce entre subespecies. El resultado: un aguacate que pesa más de un kilo y del que puede comer una familia durante una semana.

Hay variedades de aguacate mucho más grandes de lo habitual. Una de ellas, registrada bajo el nombre de Avozilla (de "avocado"+"Godzilla") fue desarrollada por una empresa sudafricana a partir del cruce de una variedad guatemalteca y otra antillana #gominolasdepeseta pic.twitter.com/sFdAGHVxfw — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) April 21, 2021

El aguacate Avozilla tiene un peso que oscila entre 1,2 y 1,7 kg por pieza, mientras que un aguacate normal tiene un peso medio de alrededor de 200 gramos. La publicación añade que este aguacate gigante se cultivó en origen en Modjadjiskloof, en la provincia de Limpopo en Sudáfrica, aunque actualmente estas frutas del tamaño de una cabeza también se producen en Australia.

Pero aparte del peso, los aguacates Avozilla son muy similares a sus contrapartes más pequeñas, según explicó Ian Groves, uno de los agricultores detrás de la producción de esta variedad en Queensland, Australia. Éste le dijo al diario inglés The Guardian que tienen un sabor idéntico al de los aguacates normales, pero con una consistencia más suave que los hace un poco más fáciles de untar.

En España, aunque es raro entontrarlos en el mercado, se cultiva en Granada, según informa La Vanguardia. Se venden a través de la web Tiendadefruta.com pero no bajo el nombre Avozilla, por temas de patentes, sino como aguacate gigante. Según los productores, no necesita de tratamientos especiales. El problema tiene que ver con el clima. Para el cultivo del aguacate es necesario un clima tropical, que aporte calor y humedad, por lo que si hay bajadas de temperatura se pueden dificultar su maduración. Cada pieza ronda los 800 gramos, y una caja de unos 5 kilos sale por unos 30 euros, según la información de esta web. En este caso, apuntan que el sabor es algo menos intenso que las variedades más pequeñas, pero su cremosidad es perfecta.

Sea de una variedad u otra, ¿qué nos aporta esta fruta desde el punto de vista nutricional? Según explican desde la Fundación Española de Nutrición, el contenido de agua del aguacate es inferior al de la mayoría de las frutas, en cambio su aporte de grasas es muy superior, lo que aumenta su valor calórico (141 kilocalorías por cada 100 gramos de fruta). Pero que no cunda el pánico, se tratan en su mayor parte de grasas insaturadas, o sea saludables para el organismo, por ejemplo, ayudan a controlar el colesterol malo.

El aguacate también es fuente de vitamina E, un potente antioxidante, que el resto de frutas apenas tiene. Además aporta vitamina C y vitamina B6, esta última importante para el desarrollo normal del cerebro y para tener un sistema nervioso e inmunitario saludables. También aporta minerales como potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Además, se trata de una buena fuente de fibra.

También hay que añadir que el hecho de que un alimento sea calórico, no significa que engorde, como sucede con los frutos secos o las aceitunas. Sobre este aspecto los nutricionistas llevan tiempo insistiendo en que no nos martiricemos contando calorías, sino que pongamos el foco en la calidad de los alimentos que las aportan. Así, si se come el aguacate en el contexto de una dieta sana y equilibrada y en cantidades adecuadas (medio aguacate al día), no engorda, es más, todo lo contrario, ayuda a mantener un peso adecuado. Se trata de un alimento saciante que ayuda a controlar el apetito.

El aumento de peso no tiene que ver con comer aguacate en el desayuno. El sobrepeso tiene lugar cuando se consumen alimentos insanos, se consumen más calorías de la cuenta y se lleva una vida extremadamente sedentaria. Pero si se toman alimentos calóricos y sanos como el aguacate o el aceite de oliva encajados dentro de una dieta variada y sana y se hace deporte, no hay ningún problema en comer esta fruta a diario y disfrutar de su poder antioxidante, antiinflamatorio y saciante.