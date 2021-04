1 de 5

Para llevar una alimentación sana y equilibrada que ayude a proteger la salud y a no coger peso, lo ideal es que la mayor parte de la dieta esté integrada por alimentos frescos y de calidad. Es decir, que en nuestra cesta de la compra abunden sobre todo las verduras y frutas, pescados y carnes magras, legumbres, los huevos... En cambio, hay que intentar que desaparezcan los alimentos ultraprocesados, como las pizzas, los bollos, la comida preparada, que suelen ser ricas en grasas, azúcares y sal, y que además de nada saludables favorecen el aumento de peso.

Pero no todos los procesados son iguales. Hay algunos productos que podemos considerar procesados saludables. ¿Cómo los distinguimos? Hay algunas claves: no suelen tener más de cinco ingredientes y el ingrediente principal, que tiene que ser saludable, debe ocupar la mayor parte del producto. En Mercadonda, hay algunos alimentos de la marca blanca Hacendado que cumplen con estas características. Otro punto a su favor es que además de sanos no son nada caros.