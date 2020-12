La gran mentira de la dieta según el grupo de sangre: el estudio que la desmonta

La famosa y a su vez poco evidenciada dieta del grupo sanguíneo sigue teniendo una enorme cantidad de adeptos en España. Y la realidad es que sigue sin tener sentido, dado que no solo no ha demostrado ser útil bajo sus premisas (la dependencia del grupo sanguíneo para cosumir unos u otros alimentos), sino que comparte características clave e ideas infundadas con las típicas dietas milagro.

Aún así, y dada su popularidad, se siguen realizando estudios al respecto. Y todos acaban llegando a una conclusión similar: la desacreditación de la dieta del grupo sanguíneo. Uno de ellos se ha publicado recientemente en el Journal of Academy of Nutrition and Dietétics, a cargo de los investigadores del Physicians Committee for Responsible Medicine, una organización sin ánimo de lucro formada por 12.000 médicos.

Según los investigadores, tener un grupo sanguíneo u otro no habría demostrado ningún tipo de asociación con los beneficios de una dieta basada en plantas, tras tener en cuenta parámetros como el peso corporal, la grasa corporal, las concentraciones sanguíneas de lípidos o grasas y el control glucémico.

En este caso, los investigadores se basaron en datos de un ensayo clínico aleatorizado en el que se asignó al azar a 68 individuos en dos grupos en proporción similar a lo largo de 16 semanas. Por un lado, el grupo de intervención llevó a cabo una dieta vegetal basa en grasas, mientras que el grupo control no hizo ningún cambio en su dieta. Lo que sí se evidenció es que la dieta basada en plantas sí aceleraba el metabolismo, como ya explicó en este texto el EL ESPAÑOL, en comparación al grupo control. De hecho, ambos estudios usaron los mismos datos respecto a los individuos analizados.

Sin evidencia

Sin embargo, en este caso, los investigadores tuvieron en cuenta el grupo sanguíneo de los participantes y su posible asociación con la dieta, y los beneficios de esta. Tuvieron en cuenta los efectos de la intervención dietética respecto a determinados factores, como el peso corporal, los lípidos sanguíneos o el control glucémico, y la posible asociación de todos estos parámetros con el tipo de sangre de los individuos.

Recordemos que la dieta del grupo sanguíneo también recomienda una dieta basada en plantas, pero exclusivamente para aquellos individuos con sangre de tipo A; sin embargo, se aconseja una dieta rica en carne para las personas con sangre de tipo O.

Como ya se ha determinado en estudios anteriores, en este caso también se llegó a la conclusión de que poseer uno u otro grupo sanguíneo no daba lugar a ninguna diferencia, como bien corroboró Neal Barnard, presidente del Comité de Médicos. De hecho, llevar a cabo una dieta basada en plantas fue beneficioso para todos los participantes, independientemente de su grupo sanguíneo; pero no hay evidencia de que una dieta rica en carne sea beneficioso para cualquiera.

En el estudio se midieron múltiples parámetros: peso corporal, masa grasa general, masa grasa visceral, niveles de lípidos en sangre, niveles de gruposa plasmática en ayunas y la hemoglobina glicosilada o HbA1c. Se comparó a los participantes con grupo sanguíneo A con todos los demás participantes (no A), y también a los participantes con grupo sanguíneo O con todos los demás (no O).

Según los hallazgos del estudio, no hubo diferencias significativas en ningún resultado al comparar a los participantes del tipo A con los no A, ni entre los participantes entre el tipo O y el no O. En todos los casos hubo beneficios al basar la dieta en frutas, verduras, legumbres y granos integrales; especialmente en el caso de la pérdida de peso y la salud cardiometabólica general.

Todos los participantes que llevaron a cabo una dieta basada en plantas mejoraron sus parámetros: perdieron peso, redujeron sus niveles de colesterol y mejoraron sus niveles de glucemia a corto y largo plazo, independientemente de su grupo sanguíneo.