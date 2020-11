1 de 6

El menú del día es, desde hace décadas, una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas en los restaurantes en España. Y lo es gracias al festival de comida que uno se puede meter entre pecho y espalda sin pagar un precio excesivo: ya saben: un primero a elegir, un segundo, bebida, postre y/o café. Cada provincia y cada bar tiene sus platos clásicos en este menú de batalla semanal: desde las lentejas al cocido, pasando por los judías pintas o potaje de acelgas.

Sin embargo, también son muchos los bares en los que estos platos tradicionales han dejado de ser la norma y, en cambio, se sirven otras opciones no tan saludables, con materias primas no siempre de calidad. De hecho, es más que habitual que muchos primeros y muchos segundos acaben siendo pervertidos por ingredientes insanos, que en nada benefician a nuestro organismo, tal y como han advertido algunas sociedades médicas. Por no hablar de la elección de la bebida, que a menudo suele estar integrada por bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino, o refrescos azucarados.