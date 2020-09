Esto es lo que esconden los huevos que tienen manchitas rojas

El huevo es uno de esos alimentos presentes en infinidad de recetas culinarias pero que, aún así, en ocasiones parece un gran desconocido. Por ejemplo, al ir a preparar una tortilla a la francesa para la cena seguro que muchos en alguna ocasión han detectado que el huevo tenía una manchistas rojas internas y han tendido dudas sobre qué hacer. ¿Se puede rescatar el producto si se eliminan las manchas?, ¿es mejor tirarlo a la basura y abrir otro?, ¿qué pasa si se sigue adelante y se come?, ¿hay algún riesgo para la salud?

En primer lugar hay que explicar qué son estas manchas rojas. Según explican desde el Instituto del Huevo, se trata de una mancha de sangre que generalmente suele ser causada por la ruptura de un vaso sanguíneo en el oviducto de gallina cuando el huevo se está formando. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y autor del blog Gominolas de petróleo, señala un segundo tipo: las manchas de carne. "Estas manchas pueden proceder de manchas de sangre oxidada, pero también pueden aparecer por descamación de algunos tejidos de la gallina (del tejido glandular de los ovarios y sobre todo del epitelio del oviducto) o por partículas de calci", explica en su web.

La presencia de estas manchas tiene que ver con factores genéticos. Es decir, que se trata de una incidencia fisiológica natural que no quiere decir que las aves sufran algún problema. Las manchas de carne suelen ser más comunes en las gallinas marrones, es decir, son más frecuentes en los huevos de color que en los blancos. Lurueña añade que la frecuencia de estas manchas aumenta en base a la edad de la gallina y el estrés.

Lo normal es que en el proceso de inspección y clasificación sean retirados los huevos con manchas de sangre de un tamaño detectable, aunque si estas son pequeñas pueden pasar desapercibidas y llegar así hasta la balda del supermercado. Desde el citado Instituto del Huevo, asociación que fomenta la investigación relacionada con el huevo y la divulgación sobre su interés como alimento, explican que para ver el interior del producto, el huevo pasa delante de una luz brillante que permite entrever su interior, ya que la cáscara es traslúcida. En el caso de los huevos marrones esta tarea es más complicada.

Dicho todo esto, ¿es seguro seguir adelante y cocinar la tortilla a la francesa si la yema presenta manchas? Sí, el huevo es seguro y se puede consumir. No obstante, la mancha puede retirarse utilizando con un cubierto antes de cocinar los huevos, señalan desde la asociación. El citado doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos también coincide en que "no suponen problema alguno".

Por último, no está de más señalar algunos de los beneficios de este alimento para el organismo. No está de más porque hay quienes aún piensan que hay que limitar su consumo porque "aumentan el colesterol" y son malos para la salud cardiovascular, aunque la ciencia se encargó de desmontar esta idea errónea. Pues bien, lejos de esto, se trata de una fuente de proteínas de máxima calidad, es bajo en calorías y contiene casi todas las vitaminas, salvo la C, (especialmente vitamina B12, ácido pantoténico, biotina, vitaminas D, A, B2 y niacina) y minerales de gran interés (hierro, fósforo, selenio).

Además, la energía que aporta el huevo proviene de los lípidos, que son principalmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son beneficiosos para la salud cardiovascular. También contiene antioxidantes (selenio, vitamina E, carotenoides), ácido fólico y colina, necesarios para el buen funcionamiento del organismo.