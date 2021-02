El tiempo en España para mañana sábado 20 de febrero: lluvias fuertes en Galicia y Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado precipitaciones localmente fuertes o persistentes en las mitades oeste de Galicia y de Canarias, con intervalos fuertes de viento en zonas del cuadrante noroeste peninsular, área Pirenaica y Canarias.



Debido a la aproximación de un frente frío asociado a la borrasca Karim, se espera cielo nuboso con lluvias y chubascos en Galicia, localmente fuertes o persistentes en su parte occidental, que pueden extenderse de forma más débil a otras zonas del tercio occidental peninsular.



Cielo poco nublado aumentando a intervalos de nubes medias y altas en el resto de la península. En Baleares y Cataluña, habrá cielo poco nublado con algunos intervalos nubosos.



En Canarias, poco nuboso con aumento de la nubosidad de oeste a este a lo largo del día, con precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes en la mitad occidental del archipiélago, y más débiles en la mitad oriental.



La cota de nieve bajará a los 1.800 metros al final del día en el noroeste peninsular.



Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.



El viento soplará de direcciones este y sureste en el área mediterránea, y de componente sur en el resto de la península, con intervalos fuertes en zonas del cuadrante noroeste peninsular y área Pirenaica. En Canarias, soplará de componente oeste, con algunos intervalos fuertes.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: cielo nuboso con lluvias y chubascos que se extenderán hacia el este, y que en la mitad occidental serán localmente fuertes y con probabilidad de tormentas ocasionales. La cota de nieve bajará hasta los 1.600/1.700 metros al final del día. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso solo en el oeste y las máximas descenderán. El viento soplará de componente sur con rachas muy fuertes, más flojo en zonas no expuestas de Orense, que en general disminuirán de intensidad y virará a direcciones oeste y suroeste por la tarde.



- ASTURIAS: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, aumentando a cielo nublado a lo largo de la mañana, con lluvias y chubascos que se extenderán de oeste a este, llegando solo al final del día al extremo oriental. La cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros al principio del día y descenderá hasta los 1.600/1.700 metros al final de la jornada. Las temperaturas experimentarán un ascenso, salvo las máximas en el suroeste que bajarán ligeramente. El viento soplará de componente sur, con rachas muy fuertes en la mitad sur de la comunidad autónoma, que amainará durante la tarde, y que soplará flojo variable en la mitad norte.



- CANTABRIA: cielo nuboso con predominio de nubes medias y altas y con más claros en Campoo y Valderredible. No se descarta alguna precipitación débil en el extremo occidental al final del día. Temperaturas en ascenso y viento de componente sur con rachas muy fuertes, menos probables en el litoral.



- PAÍS VASCO: cielos nublado con predominio de nubes altas. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, predominando los ascensos en las mínimas. Viento de direcciones sur y sureste con rachas muy fuertes, menos probables en el valle del Ebro.



- CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes medias y altas, con tendencia a cielo nuboso en la segunda mitad del día, con precipitaciones en el oeste. La cota de nieve bajará hasta los 1.800 metros en el noroeste. Las temperaturas mínimas descenderán solo en el norte de la comunidad autónoma, mientras que las máximas descenderán en el oeste, ascenderán en el norte y este, y se mantendrán sin cambios en el resto. Viento de direcciones sur y sureste, con intervalos fuertes y con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas de montaña.



- NAVARRA: intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas y viento de direcciones sur y sureste, con rachas muy fuertes en la mitad norte de la comunidad foral.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad a última hora del día a cielo nuboso. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas se mantendrán sin cambios. El viento soplará de direcciones sureste y sur con rachas fuertes, y muy fuertes en la Ibérica.



- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Habrá brumas o nubes bajas matinales en el bajo Ebro. Las temperaturas seguirán sin cambios. En el Pirineo y norte de Cinco Villas, el viento soplará moderado a fuerte de componente sur, con rachas muy fuertes en cotas altas; en la mitad sur de la región soplará flojo de componente sur, aumentando a moderado, mientras que en el resto soplará flojo de componente este aumentando a moderado.



- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, aunque no se descartan algunas brumas o intervalos de nubes bajas en el litoral e intervalos de nubes altas en la mitad occidental al final de la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán ligeros ascensos en la mitad norte y ligeros descensos en la mitad sur de la región. En el tercio norte del litoral y Pirineo, el viento soplará moderado a fuerte de componente sur, con rachas muy fuertes en valle de Arán y cotas altas del sector occidental por la tarde, mientras que en el resto soplará flojo variable con tendencia a la componente este.



- EXTREMADURA: intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a cielo nuboso, con precipitaciones en el extremo oeste a últimas horas del día. Las temperaturas mínimas ascenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán en la provincia de Badajoz y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto. El viento soplará de direcciones sureste y sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Sistema Central.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, y de nubes medias al final del día. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el extremo occidental y en el área de la sierra. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán algún ligero ascenso, más acusado en la mitad sur y puntos del norte de la sierra. Por su parte, las máximas sufrirán un ascenso que será, en general, ligero. El viento soplará flojo de direcciones sur y sureste con intervalos más intensos en las horas centrales del día y con rachas muy fuertes en cotas altas de la sierra.



- CASTILLA - LA MANCHA: cielo poco nuboso aunque con intervalos de nubes altas, aumentando durante la tarde a intervalos de nubes medias y altas en la mitad occidental. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero no se descarta un ligero ascenso, más acusado en las mínimas en el este de Guadalajara y tercio norte de Cuenca. El viento soplará flojo de componente sur, más intenso en las horas centrales del día y con probabilidad de rachas muy fuertes en cotas altas de la serranía de Guadalajara.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nublado, con intervalos de nubes bajas por la mañana y al final del día, aumentando por el oeste a intervalos de nubes altas a última hora del día. Las temperaturas mínimas ascenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán excepto en el tercio sur donde se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo variable, tendiendo en el litoral a flojo de componente norte con intervalos moderados, y soplará flojo de componente este en el resto de la región.



- MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde. Habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar bancos de niebla en el Campo de Cartagena y comarcas orientales de la Vega del Segura. Las temperaturas continuarán sin cambios con viento flojo variable, que arreciará en el litoral.



- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con tendencia a cielo poco nublado o despejado durante la mañana. Habrá brumas y bancos de niebla hasta media mañana. Las temperaturas diurnas experimentarán un ascenso. El viento soplará flojo de direcciones este y sureste, aumentando de intensidad por la tarde.



- ANDALUCÍA: intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas matinales en el tercio occidental y el litoral mediterráneo; en el resto de la comunidad autónoma habrá cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Al anochecer se espera un aumento de la nubosidad en el extremo occidental. No se descartan calimas ligeras. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, localmente en ascenso. El viento soplará de levante en el litoral mediterráneo y el Estrecho, y de componente sur en el resto; en la sierra de Aracena se espera rachas ocasionalmente muy fuertes.



- CANARIAS: en las islas occidentales habrá intervalos nubosos aumentando a partir de mediodía a cielo nublado con lluvias débiles generalizadas, que serán localmente moderadas en las vertientes norte y oeste. En el noroeste de La Palma se espera chubascos localmente fuertes durante la tarde. En las islas orientales, habrá intervalos de nubes altas tendiendo durante la tarde a cielo nuboso con lluvias en general débiles, que pueden ser localmente moderadas en las últimas horas del día. Se espera calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en general, salvo un ascenso de las máximas en las costas norte y este. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste, y arreciará a lo largo del día. Por la tarde se espera intervalos fuertes, principalmente en medianías y cumbres, con rachas muy fuertes en La Palma y en Tenerife, y puntualmente en zonas altas del resto de las islas de mayor relieve.