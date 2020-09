Alerta alimentaria: Sanidad pide que no se consuman estas populares tostadas

Las alergias alimentarias representan un problema que ha ido en aumento en los últimos años y que, sin embargo, muchas personas desconocen. Lo cierto es que alguien que tenga alergia al huevo, por ejemplo, y consuma un producto en cuyo listado de ingredientes no se detalle la presencia de este ingrediente, puede -en los casos más graves- acabar sufriendo un choque anafiláctico con unas dramáticas consecuencias.

Por esta razón, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emite una alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades cada vez que detectan un producto vendido en los supermercados españoles que no cumple con las normas de etiquetado e incluye alérgenos no declarados. El pasado jueves, la Aesan advirtió a los consumidores sobre unas minitostadas de marca Carrefour en las que se detectó la presencia de huevo no declarado. En concreto, la alerta afectaba a los lotes A18C y A18D, con fecha de consumo preferente 30/04/2021.

La agencia española ha ampliado esta alerta a unas tostadas de la marca Melba, en los que también se ha detectado la presencia de este ingrediente tan popular. En concreto, la denominación del producto es: Tostada Melba 100 gramos, lote A14E, con fecha de consumo preferente 04/04/2021, y lote A18B, con fecha de consumo preferente 30/04/2021.

"Como ampliación de la información transmitida el pasado 10 de septiembre de 2020, la Comunidad Autónoma de Madrid ha informado a la Aesan de los datos completos del producto comercializado con la marca ‘Melba’, que fueron distribuidos a España (Madrid), desde Países Bajos", reza el comunicado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

Como suele ser habitual, los productos han sido retirados de los canales de comercialización en cuanto se tuvo conocimiento de la incidencia. En concreto, estas tostadas, según detalla la Aesan, fueron distribuidas en establecimientos de Andalucía, Baleares, Cataluña, Cantabria, Murcia, País Vasco y Valencia. Así, la Aesan recomienda que aquellos consumidores que sean alergia o intolerancia al huevo, "se abstengan de consumirlas". Así, "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores", finaliza el comunicado.