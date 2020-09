La apuesta de Mercadona por los higos españoles: la fruta que te ayuda a no engordar

La vuelta de las vacaciones de verano es para muchos un momento de reseteo, una especie de nueva etapa en la que poner en práctica hábitos saludables. En el ámbito de la alimentación, aumentar el consumo de frutas y verduras puede ser el mejor primer paso. Hay que recordar que según el plato de Harvard, la mitad de nuestro plato debe estar integrado por estos alimentos. Poniendo el foco sobre las frutas, los higos son una excelente elección para saborear en septiembre ya que, además de nutritivos y saciantes, son de temporada.

Para potenciar el consumo de higos cultivados en España, Mercadona ha informado en su web de que en 2020 prevé que comprará un total de 850 toneladas de este alimentos a productores nacionales, asentados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León y Canarias, lo que supone un 30% más que en el año anterior, cuando la compañía adquirió aproximadamente 650 toneladas.

Antes de seguir con el valor nutricional de este alimento, hay que añadir una curiosidad. Los higos, considerados comúnmente como el fruto de la higuera, son desde el punto de vita botánico una inflorescencia o, dicho de forma más sencilla, una flor. Aquí se explica este asunto con más detalle.

Dicho esto, ¿cuáles son sus beneficios sobre la salud? Hay que empezar señalando que por su jugosidad y sabor dulce hay quienes piensan que se trata de una fruta muy calórica, pero lo cierto es que los higos frescos cuentan 85 calorías por cada 100 gramos de producto. Las manzanas, por ejemplo, aportan 53 calorías por cada 100 gramos.

No obstante, también es cierto que los higos, junto con el plátano, la chirimoya y las uvas, son una de las frutas con mayor contenido en azúcares. Esto se debe a que después del agua (80%), el componente mayoritario son los hidratos de carbono (glucosa, fructosa y sacarosa), 16 gramos por cada 100 gramos de producto, según señalan desde la Fundación Española de Nutrición (FEN). Pero que no cuenta el pánico, como señaló EL ESPAÑOL en este artículo, el azúcar que contienen las frutas no tiene efectos negativos para la salud.

Si se compra el higo seco, tras someterse a un proceso de deshidratación, el contenido de agua pasa de un 80% a un 15% y el contenido calórico es casi cuatro veces superior al del fruto fresco, siendo un alimento muy energético, añaden desde la FEN.

Ricos en fibra

No hay que perder de vista su contenido en fibra, 2,5 gramos por cada 100 gramos de ración. Según la normativa vigente, para poder declarar que un alimento es "fuente de fibra" el producto tiene que contener como mínimo 3 gramos de fibra por 100 gramos. Los higos no llegan por los pelos. Pero, ¿por qué es tan importante la fibra para el cuerpo?

Como explica este otro artículo, el tipo de fibra más común en la fruta es la soluble, que tiene efecto saciante y evita que se realice una sobreingesta de calorías, lo que ayuda a prevenir el sobrepeso. Además, la fibra absorbe el exceso de grasas, azúcares y colesterol en sangre, por lo que tiene beneficios sobre la salud cardiovascular. También favorece el funcionamiento del intestino. La recomendación es tomar entre 25 y 35 gramos de fibra al día.

Respecto a los minerales es destacable su contenido en potasio, que favorece el buen estado de los músculos. También aporta calcio, magnesio y fósforo. En cuanto a las vitaminas, la FEN destaca el aporte de vitamina B6 que, según explican desde la Clínica Mayo, es importante para el desarrollo normal del cerebro y para mantener saludables el sistema nervioso y el sistema inmunitario.

Así, tras todo lo dicho y como señala en su perfil de Instagram el dietista-nutricionista Carlos Ríos (creador del exitoso movimiento Realfooding), apostar por frutas de temporada como los higos (también los melocotones y las peras) y tomar al menos tres piezas al día, puede ser un buen comienzo para retomar o iniciar los buenos hábitos alimentarios tras los excesos del verano.