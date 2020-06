Éste es el aperitivo que ha disparado un 40% sus ventas en Mercadona: sano y no engorda

España es uno esos países en los que tomar el aperitivo no se ciñe a un día concreto de la semana. Aunque es más habitual hacerlo con amigos o familia en fines de semana o en festivos, cualquier día puede ser un buen momento para bajar al bar a tomar una tapita antes de la comida o prepararla en casa. Pero hay que tener un poco de ojo y evitar picotear alimentos insanos y que engordan. Por suerte, hay varias opciones saludables. Por ejemplo, tomar una latita de berberechos o mejillones.

Las conservas en lata, además de sanas, son muy socorridas y habituales en las despensas de muchos hogares. Así lo corrobora Mercadona, que según informa este junio en su web, las ventas de berberechos o mejillones en lata se han incrementado en un 40%, un hecho que ha coronado a estos alimentos en lata como uno de los aperitivos favoritos de los españoles para tomar en casa. Pero, ¿realmente se trata de opciones sanas para picar entre horas?

Según explicó a EL ESPAÑOL, Gemma del Caño, farmacéutica, especialista en seguridad alimentaria y divulgadora, la calidad de estos alimentos enlatados que podemos comprar en el supermercado dependerá de los ingredientes que se hayan utilizado para su elaboración. Por eso, a la hora de ir a la compra, hay que fijarse en la etiqueta y optar por las fórmulas más sencillas, es decir, cuantas menos sustancias mejor.

En el caso de las latas de berberechos y mejillones, la opción más sana es tomarlos al natural en lugar de aquellos que vienen en escabeche, ya que así se evita el aceite de girasol y el vinagre. "En cuanto al escabeche como tal, la calidad nutricional con aceite de oliva sería mejor", explicó la experta.

Propiedades

Y, ¿qué aportan estos alimentos al organismo? En el caso de los berberechos, se trata de un molusco que cuenta con 47 calorías por cada 100 gramos de producto, según la Fundación Española de Nutrición (FEN). También se trata de un alimento muy nutritivo. Es una buena fuente de proteínas, yodo, calcio, hierro, potasio, fósforo y selenio. También es rico en vitaminas A, B, D.

Por su parte, los mejillones cuentan con 82 calorías por cada 100 gramos. Es un marisco que tiene una parte importante de agua (alrededor del 87%) y es rico en proteínas, hierro, calcio, yodo y algunas vitaminas. También son fuente de omega-3, por lo que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y a reducir el colesterol. Pero si los mejillones no se compran al natural, las calorías por cada 100 gramos se multiplican por dos. Por ejemplo, los mejillones en escabeche picante de Mercadona suben hasta 160 calorías por cada 100 gramos. También aumentan las grasas y los hidratos de carbono.

Asi, aunque estos alimentos en conserva y al natural cuentan con un aporte nutricional interesante, no hay que perder de vista su contenido de sal, sobre todo entre aquellas personas con hipertensión. Aunque se compren en su formato más sencillo, cuentan con algo más de 1 gramo por cada 100 gramos de alimento. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es no superar los 5 gramos al día. "Consumimos sal en alimentos sin darnos cuenta", apuntó Del Caño.

¿Es peligroso beberse el caldito?

Por último, ¿qué pasa con el caldo en el que se sumergen los alimentos enlatados?, ¿se puede comer o es mejor tirarlo? Técnicamente se le llama líquido de gobierno y su contenido puede ser de muchos tipos, desde agua con sal hasta escabeches. Lo más sano será optar por las fórmulas más sencillas como ya dijimos arriba. En el caso del líquido blancuzco que contienen las latas de los berberechos, se trata simplemente del agua en el previamente se cocieron los moluscos. Por tanto, no tiene ningún interés nutricional pero se puede beber.

No obstante, en el caso de los mejillones, si no se consumen al natural y se opta, por ejemplo, por una receta en escabeche, este líquido puede aportar calorías de más. "Que no sea perjudicial no significa que debamos olvidar la cantidad de sal o aceite que contiene, ya que esto supondrá un aporte calórico extra al de los mejillones solos", matizó Del Caño.

Para cerrar, alguna otra idea de picoteo saludable: los frutos secos o las aceitunas. Si se toman con moderación (un puñado) y en el contexto de una dieta sana y equilibrada, además de no engordar resultan beneficiosos para la salud.