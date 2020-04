Esta es la mejor tortilla de patatas del supermercado, según la OCU

La tortilla de patatas es uno de los platos más icónicos de la gastronomía española. Unos la prefieren con cebolla o sin ella, más o menos cuajada —aunque lo más seguro para la salud es cuajarla siempre— o añadiendo otros ingredientes: calabacín, puerro, pimientos… Se haga como se haga, esta receta cuenta con un gran número de fans en nuestro país y, por supuesto, también fuera de nuestras fronteras.

¿Es saludable la tortilla de patatas? Si sus ingredientes son patatas, huevos, aceite de oliva virgen extra y cebolla, no es perjudicial. Eso sí, no deberíamos tomarla habitualmente. En este artículo de EL ESPAÑOL, el nutricionista Daniel Ursúa explica que, aunque nos empeñemos, la patata no puede considerarse verdura. "Su bajo aporte de fibra hace que tengan un índice glucémico muy alto y aporten poca saciedad". Además, freírlas en aceite, por mucho que sea de la mejor calidad, eleva exponencialmente su cantidad de calorías.

De todas formas, si la dieta que seguimos es, en general, saludable —basada en verduras y hortalizas, fruta fresca y alimentos sin procesados industriales— podemos darnos de vez en cuando un capricho con una tortilla de patatas. Nuestra dieta habitual contiene, de por sí, un buen contenido de patatas como snack, guarnición e, incluso, parte importante de los guisos de toda la vida. A este respecto también ha hablado la Universidad de Harvard que en su esquema del plato nutricionalmente perfecto especifica que la patata no puede considerarse un vegetal.

No hace hace falta ser catador especializado en tortillas de patatas para saber que las envasadas que encontramos en el supermercado no son las mejores. Todos preferimos la tortilla casera o de algún restaurante donde se hacen de manera artesanal. Sin embargo, es posible que, o bien por no tener tiempo, o bien por ser un desastre en la cocina, alguna vez hayamos recurrido a estos alimentos al vacío.

Tortillas de 'súper'

Pues bien, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio comparativo de las diferentes tortillas envasadas de súper. En total, han analizado hasta un total de 15 tortillas de patatas diferentes. Como siempre, los expertos de la OCU han tenido en cuenta varias características visibles en estos productos: los ingredientes, su calidad nutricional, el etiquetado e, incluso, realizan una cata para valorar el sabor.

Del examen realizado por la OCU llaman la atención dos cosas: la primera de ellas es que únicamente suspenden cuatro tortillas de 15; y la segunda de ellas es que existe una gran diferencia entre las dos tortillas que encabezan los dos primeros puestos de la clasificación y el resto. Concretamente, estas dos tortillas han recibido un 68 y un 67 sobre 100, lo que las convierte en artículos de buena calidad.

La mejor tortilla del supermercado, según la OCU, es de la marca La Cocina de Senén. Los ingredientes que utiliza este producto son mejores que los que componen otras tortillas del supermercado: huevos camperos pasteurizado, patata, aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol, cebolla y gelatina bovina. De las diferentes características que se analizaron en esta tortilla, la que más destacó fue su sabor.

La tortilla de La Cocina de Senén, la mejor del supermercado, según la OCU. OCU

Los expertos explican que su buena calificación en la degustación se debe a que es una tortilla "muy diferente al resto". La OCU, en este caso, dice que no se pueden establecer comparaciones porque la de La Cocina de Senén se debe pasar por la sartén antes de comer. Se trata de un producto congelado que, según se calienta, se cuaja el huevo. "El resultado una tortilla jugosa, con una patata pochada, de textura agradable", expresan los expertos.

Una opción más económica

Eso sí, la tortilla vencedora ha recibido una nota mediocre —un 50 sobre 100— en sus valores nutricionales. Esto se debe a que esta tortilla de patata ha recibido la clasificación C de Nutriscore y a que tiene un contenido medio de grasas saturadas. Además, se trata de un artículo caro: el kilogramo cuesta más de 12 euros. Esta tortilla se vende en envases de 700 gramos.

La tortilla de patata con huevos campero y cebolla caramelizada. OCU

La segunda mejor tortilla del supermercado —con una diferencia de un punto con la primera— es la de la marca blanca de los supermercados Aldi: la tortilla de patata con huevos camperos y cebolla caramelizada. Los puntos fuertes de esta tortilla son la higiene y su calidad nutricional. Esta última característica obtiene un notable, 70 puntos sobre 100. Esta tortilla contiene menos grasas saturadas y ha obtenido una clasificación B en Nutriscore.

La nota que resultó de la degustación de esta tortilla es más baja que la anterior: recibió 60 puntos sobre 100. Sin embargo, la OCU la seleccionó como compra maestra debido a que tiene un precio muy económico. El kilogramo de esta tortilla de Aldi cuesta casi 4 euros y se vende en un formato de 500 gramos. Es decir, este artículo cuesta menos de 2 euros.