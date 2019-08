Colesterol: éste es uno de los alimentos que más ayuda a reducirlo

El consumo de frutos secos se ha limitado durante muchos años debido a su alta densidad energética. Sin embargo, en las últimas décadas, importantes estudios de intervención nutricional han sugerido que, pese a su alto contenido en grasa, no afectan de forma negativa al peso corporal.

Es más, incluso pueden ejercer efectos beneficiosos sobre distintos factores de riesgo cardiovascular, como resistencia a la insulina, inflamación, presión arterial o incluso el perfil lipídico.

Ahora, investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), y la Universidad de Harvard han evaluado los efectos del consumo de nueces sobre el perfil lipídico (colesterol total, colesterol malo conocido como LDL, colesterol bueno conocido como HDL y triglicéridos).

El trabajo, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, no solo confirma el papel beneficioso de su ingesta, sino que indica también cómo el consumo de estos frutos secos no afecta negativamente ni al peso corporal ni a la presión arterial.

La composición nutricional de los frutos secos difiere mucho de un tipo a otro. Las nueces son especialmente ricas en ácido grasos α-linolénico y linoleico. Esta composición nutricional única podría ser la responsable de la disminución en las concentraciones de colesterol total y triglicéridos observada en distintos estudios nutricionales.

Sin embargo, aunque son diversos las investigaciones que han evaluado los efectos del consumo de nueces, existen controversias al respecto.

Más de mil participantes

Tras analizar los resultados de 26 estudios de intervención nutricional con 1.059 participantes, los investigadores han concluido que, en comparación a dietas control, las suplementadas con nueces disminuyen el colesterol total en 6.99mg/dL, el colesterol LDL en 5.51mg/dL y los triglicéridos en 4.69mg/dL.

Además, el consumo de nueces no parece tener efectos sobre el peso corporal o la presión arterial en comparación con las dietas control.

Según los investigadores, a pesar de ser un alimento con una alta densidad energética, el consumo de nueces no promueve la ganancia de peso y, por lo tanto, puede ser incorporado en el contexto de una dieta saludable para la prevención cardiovascular.

Aunque no se conoce de forma exacta el mecanismo de acción por el cual las nueces pueden mejorar el perfil lipídico, parece ser que su alto contenido en esteroles vegetales, ácidos grasos α-linolenico y linoleico y polifenoles pueden ser los responsables. Estos nutrientes tienen altas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y además pueden interferir en la absorción de colesterol.