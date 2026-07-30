Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet advierte de que esta ola de calor dejará más de 40 ºC en estas zonas

Una mujer se abanica mientras pasa por un termómetro de calle que marca 42 grados en Córdoba. Salas EFE

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Las claves Generado con IA España afronta la cuarta ola de calor del verano, con avisos activos en casi todo el territorio salvo Asturias, Murcia y Baleares. Las temperaturas máximas superarán los 40 ºC en amplias zonas, especialmente en los valles del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro. También se esperan noches muy cálidas, con mínimas superiores a 20 ºC e incluso 25 ºC en puntos del litoral mediterráneo y sur. En Canarias se prevén temperaturas anormalmente altas, y podrían producirse tormentas aisladas y rachas de viento superiores a 35 km/h en el interior peninsular.

España afronta desde este miércoles la cuarta ola de calor del verano, un episodio que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se prolongue, al menos, hasta el domingo, con avisos activos en casi todo el territorio nacional.

El aviso especial afecta con avisos amarillos o naranjas a prácticamente toda España, salvo Asturias, Murcia y Baleares, donde las temperaturas se mantendrán algo más moderadas durante estos días de intenso y sofocante calor que recorre el país entero.

Las máximas alcanzarán los 41 o 42 ºC en amplias zonas del país, según los datos manejados por la Aemet, especialmente en los valles del Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo y el Ebro durante la segunda mitad de la semana.

En las depresiones del nordeste peninsular, los termómetros podrían incluso superar esa barrera de los 42 ºC, un umbral que en episodios anteriores del verano ya se había rebasado localmente en algunos puntos del sur peninsular, el más caluroso.

El fenómeno también afecta a Canarias, donde se prevén temperaturas anormalmente altas para la época, especialmente en las islas orientales y en las medianías de Gran Canaria, zonas que suelen librarse de estos episodios peninsulares más extremos e intensos.

Madrugadas cálidas, viento fuerte

Además de las máximas diurnas, la Aemet advierte de que las noches también serán especialmente cálidas, con mínimas superiores a los 20 ºC en amplias zonas y hasta 25 ºC en algunos puntos del litoral mediterráneo y del sur.

Este jueves, las temperaturas bajarán en el extremo norte, pero subirán en el este y en el sur de la península. Se alcanzarán de 36 a 38 ºC de forma casi generalizada en el norte y en Baleares; de 38 a 40 ºC, en el sur; y más de 40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en zonas bajas del nordeste y otros puntos de la mitad sur.

No se esperan lluvias relevantes durante los próximos días, aunque el desarrollo de nubosidades de evolución podrá dar lugar a tormentas aisladas, que podrán alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos.

En el interior peninsular, el viento soplará flojo durante la noche y la madrugada del jueves, pero será más intenso procedente del sur y del suroeste a partir del mediodía, con rachas que podrían superar los 35 kilómetros por hora, lo que dificultará las tareas de extinción.

De cara al viernes y el fin de semana, se podrán producir algunos descensos de temperatura en el Cantábrico, pero en el resto del territorio los valores permanecerán sin cambios, con calor intenso.

Las temperaturas nocturnas serán altas, sobre todo en zonas del este y del sur de la península y en Baleares. En las noches no se bajará en esas zonas de 22 a 24 ºC, sin descartar algunas noches tórridas, en las que no se bajará de 25 ºC en localidades del Mediterráneo y del centro y sur peninsular.

El viernes podría llover débilmente en el Cantábrico y tanto este día como el fin de semana serán posibles chubascos localmente fuertes en zonas montañosas de la mitad oriental peninsular.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que, aunque existe incertidumbre sobre la evolución de la ola de calor a partir del domingo, no se descarta que se pueda prolongar hasta comienzos de la próxima semana.