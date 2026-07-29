Samuel Biener, meteorólogo: "Una cúpula de calor podría dejar hasta 44 ºC en España. El verano apunta a ser histórico"

La llegada de un nuevo domo de calor a España podría dejar temperaturas de hasta 44 ºC. Meteored

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Las claves Generado con IA España enfrenta su cuarta ola de calor del año, con temperaturas esperadas por encima de los 36 ºC en casi todo el país. Un domo de calor, fenómeno causado por altas presiones en capas superiores de la atmósfera, será el principal responsable de este episodio extremo. Se prevén máximas de hasta 44 ºC en Córdoba y alrededor de 42 ºC en Toledo, Zaragoza y Ciudad Real, especialmente el viernes. Las noches cálidas serán frecuentes en el Mediterráneo y sur, y las temperaturas diurnas en Canarias podrían alcanzar los 40 ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió este lunes un nuevo aviso especial por ola de calor. Se trata de la cuarta en lo que va de año, y se espera que los termómetros superen los 36 ºC en prácticamente toda España.

El principal motivo por el que ya estamos ante la cuarta ola de calor es, como ha explicado el meteorólogo de Meteored Samuel Biener, la formación de un nuevo domo de calor sobre nuestra geografía.

Este fenómeno meteorológico se caracteriza por impedir que el aire caliente ascienda, puesto que se trata de una zona de altas presiones situada en las capas superiores de la atmósfera. Su llegada a nuestro país es inminente.

El meteorólogo advierte incluso de que si no se produce un giro radical en la segunda mitad del mes de agosto, "este verano apunta a ser histórico en casi toda España".

Se sobrepasarán los 40 ºC

Lo más probable es que la configuración atmosférica de esta nueva ola de calor sea muy similar a la anterior, con una dorsal anticiclónica fortaleciéndose sobre España y varios descuelgues al oeste peninsular, que impulsarán una masa de aire muy cálida y cargada de polvo sahariano.

Aún es pronto como para definir cuál será la duración y la extensión de este episodio, aunque todo apunta a que el interior y el este de la Península se convertirán en las zonas más afectadas por el calor.

A principios de la semana las temperaturas repuntarán de manera generalizada en las regiones peninsulares y también en Baleares. Pese a que habrá altibajos en el tercio septentrional, se mantendrán muy elevadas en el resto.

De confirmarse las previsiones del modelo europeo, se sobrepasarán los 40 ºC en los principales valles y en las depresiones del noreste durante varias jornadas consecutivas, desde el martes hasta el domingo.

La jornada del viernes podría convertirse en una de las más calurosas de la semana. Para este día los mapas señalan hasta 44 ºC en el entorno de Córdoba, mientras que en Toledo, Zaragoza o Ciudad Real podrían rondar los 42 ºC.

"Todavía queda por saber si el polvo sahariano o la nubosidad diurna frenan algo la temperatura", apunta Biener. "Las noches cálidas volverán a ganar terreno en el Mediterráneo y sur".

Las predicciones del modelo europeo también anticipan que durante la semana las temperaturas podrían estar 4 ºC más altas respecto a la media de la época en el Pirineo, depresiones del noreste, valle del Ebro y centro-este de Castilla y León.

En el archipiélago canario las temperaturas subirán esos días también, con valores diurnos que en algunas zonas se acercarán o alcanzarán los 40 ºC, según el escenario más probable.

Aun con las elevadas temperaturas que se esperan para los próximos días los modelos también apuntan a algunos chubascos muy aislados en puntos del interior peninsular.

La incertidumbre asciende a finales de semana, pero los mapas prevén que se acercarán algunas ondas que ayudarían a que las tormentas se extendieran por más regiones, pudiendo ser localmente intensas.