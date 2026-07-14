Samuel Biener, meteorólogo en España: "El calor volverá a intensificarse esta semana con más de 40ºC en varias capitales"

Las claves

Las claves Generado con IA El calor volverá a intensificarse esta semana en España, con temperaturas superiores a los 40 ºC en varias capitales, especialmente en el este y Baleares. Se activan avisos naranjas en el interior de Mallorca, el valle del Ebro y depresiones del noreste por altas temperaturas y noches tórridas. Continúan las tormentas intensas en Galicia, Asturias y la vertiente cantábrica, con posibilidad de granizo y vendavales en el norte y zonas montañosas orientales. Una lengua de polvo sahariano cubrirá las comunidades mediterráneas, provocando cielos turbios y mínimas elevadas, sin previsión de alivio térmico generalizado a corto plazo.

El primer fin de semana de julio trajo consigo una baja de temperaturas en buena parte de España debido a la llegada de una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), que incluso dejó fuertes tormentas en el norte peninsular.

Pese a este alivio térmico, los termómetros subirán de nuevo. "El calor volverá a intensificarse en varias comunidades esta semana", advierte el meteorólogo de Meteored Samuel Biener.

Y es que la dana se alejará hacia el noroeste, impulsando una masa de aire que arrancará desde el Sahara. Las más afectadas por este nuevo episodio serán las comunidades del este y Baleares.

De cumplirse las previsiones, el interior de Mallorca, el valle del Ebro y las depresiones del noreste se convertirán en el epicentro del calor, con avisos naranjas activados por temperaturas de 40 ºC.

Tormentas y noches tórridas

En los próximos días, apunta Biener, se repetirán las tormentas en Galicia, Asturias y otras zonas de la vertiente cantábrica debido a la proximidad de la depresión en altura, con aguaceros que serán localmente intensos y acompañados de fenómenos adversos.

Es posible también que se produzcan algunos chubascos en el Pirineo, e incluso no se puede descartar que se registren de forma aislada en áreas montañosas del este. Además, en las próximas jornadas una lengua de polvo sahariano cubrirá las comunidades mediterráneas, dejando cielos turbios.

Este fenómeno no sólo podría ayudar a frenar ligeramente el repunte de los valores máximos, sino que también puede provocar que las mínimas sean muy elevadas en el litoral este y Baleares, donde se registrarán noches tórridas en un importante número de poblaciones.

El meteorólogo también llama la atención sobre las temperaturas previstas hasta el viernes, con picos que pueden alcanzar los 43 ºC más de un día en Murcia y Zaragoza, mientras que Logroño y Lleida rondarán los 40 ºC.

Son valores similares a los que se prevén en el interior de Mallorca, depresiones del noreste y algunos valles de la Península. En Canarias predominarán los alisios en la primera mitad de la semana, sin descartar alguna lluvia aislada.

Entre la jornada del miércoles y la del jueves las tormentas ganarán extensión e intensidad en las comunidades del norte y en áreas montañosas del tercio oriental peninsular, pues se esperan aguaceros fuertes, con fenómenos adversos como granizo y vendavales.

La incertidumbre a partir del viernes aún es elevada. En el escenario más probable se observa un nuevo descuelgue de aire frío que se posicionará frente al oeste y noroeste de la Península, reforzando la advección de aire muy cálido.

Lo más preocupante, comenta Biener, es que no se ve de momento un final a corto o medio plazo de esta configuración, e incluso hay modelos que apuntan a que podría mantenerse al menos dos semanas más.

En España, podrían extenderse de nuevo los 40 ºC a partir del domingo por numerosas comarcas del interior peninsular, sin descartar en puntos de Canarias. "De momento, no podemos dar buenas noticias en forma de alivio térmico generalizado y persistente", concluye.