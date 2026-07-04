José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Es probable que la ola de calor dure hasta el martes o el miércoles"

El meteorólogo considera que seguiremos sufriendo temperaturas propias de esta época del año. Meteored

Las claves

Las claves Generado con IA José Antonio Maldonado prevé que la ola de calor en España dure hasta el martes o miércoles. Desde el sábado se registrarán temperaturas muy elevadas, superando los 35 ºC en gran parte de la Península. En varias capitales, como Badajoz, Córdoba o Sevilla, las máximas podrían alcanzar los 40 ºC o más. El lunes será el día más cálido, con noches tropicales en muchas zonas y temperaturas sin bajar de los 20 ºC.

Con la llegada de una ola de calor, como la que comenzará a partir de este domingo, la pregunta que surge siempre es cuándo se espera que finalice. En este sentido, desde la Agencia Estatal de Meteorología aseguran que la incertidumbre es elevada.

Para el meteorólogo José Antonio Maldonado, lo más probable es que el episodio derive en una ola de calor entre el domingo 5 y el martes 7 o el miércoles 8, según ha explicado este viernes en Herrera en COPE.

Pese a que desde la Aemet prevén que la ola de calor empezará este domingo, ya a partir del sábado se registrarán temperaturas muy elevadas, sobre todo en el Cantábrico y en Galicia. En gran parte de la Península podrían superarse los 35 ºC.

Y en al menos ocho capitales de provincia, entre las que se encuentran Badajoz, Cáceres, Córdoba, Sevilla y Toledo, podrían llegar a alcanzarse los 40 ºC. El ascenso térmico continuará de cara al domingo, cuando se intensificará el calor en la mitad norte peninsular.

Durante esta jornada, no solo se esperan en algunas capitales máximas por encima de los 40 ºC, sino que también se vivirán noches tropicales en numerosos puntos del territorio español, lo que supone que los termómetros no estarán por debajo de los 20 ºC.

En las Rías Baixas se espera una pequeña tregua, mientras que en los litorales cantábricos y en la mitad norte peninsular se producirán importantes ascensos térmicos.

Para este día también se prevén hasta 40 ºC en el valle del Miño, 39 ºC en el interior de A Coruña, 41 ºC en el cuadrante suroccidental, con 42 ºC en los valles fluviales, 39 ºC en las meseta sur, 40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y 37 ºC en Baleares.

El día álgido del episodio será el lunes, con nuevos ascensos en el Cantábrico oriental, valle del Ebro y la Comunidad Valenciana, mientras, que en el oeste de Galicia la entrada de flujo marino hará descender las temperaturas de manera notable.

Tras tres días consecutivos de importantes ascensos, las máximas alcanzarán los 39 ºC en el Cantábrico oriental y en el interior de Galicia; 41 ºC en el cuadrante suroccidental, con 42 ºC en los valles fluviales; 39 ºC en la Meseta Sur; 38 ºC en Baleares y 41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Con elevada incertidumbre, el descenso iniciado en los litorales atlánticos gallegos durante el domingo se extenderá el martes a Galicia y el Cantábrico, afectando en menor medida al suroeste y al centro-norte peninsular.

Maldonado reconoce que aunque lo previsible es que la ola de calor "dejará de existir el martes o, como mucho, el miércoles, seguiremos sufriendo temperaturas propias de la época del año".

Y es que el miércoles, cuando podría concluir este periodo, todavía podrían alcanzarse los 40 ºC en amplias zonas de España.