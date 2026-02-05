La Aemet "subestimó" las lluvias que se darían este invierno: de apostar por un escenario más seco a los 390 l/m2 en 16 horas

Los modelos meteorológicos no recogieron bien patrones como la transición de 'La Niña' a 'El Niño', lo que influyó en el fallo de las previsiones para este invierno.

Las predicciones estacionales de precipitaciones están sujetas a grandes incertidumbres, por lo que no siempre se cumplen.

La Aemet preveía más probabilidad de un invierno seco en el sur peninsular, pero se han registrado acumulados de lluvia históricos, especialmente en Grazalema.

Enero de 2024 ha sido el segundo mes de enero más lluvioso del siglo XXI en España, solo superado por 2001.

Con un total de 119,3 litros por metro cuadrado, el de este año ha sido el segundo mes de enero más lluvioso del siglo XXI en España, sólo superado por el de 2001, en el que se registraron 131,5 l/m2.

Una de las regiones que más implicación tiene en estas lluvias históricas es el sur peninsular. Para esta zona, la previsión estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predijo que en este invierno el escenario seco era más probable que el lluvioso (un 40% frente al 25%).

Esta predicción no corresponde con los acumulados de récord que se han dado en municipios como Grazalema (Cádiz), donde se han acumulado cerca de 1.300 l/m2 en los últimos 10 días; esto es, más de lo que llueve en A Coruña en todo un año.

Desde Aemet defienden, en una publicación de X, que no se "mojaron mucho" con las predicciones de precipitaciones para diciembre, enero y febrero, mientras que aseguran que los modelos se decantaban por un escenario de lluvias inferiores a las normales en el suroeste peninsular.

También reconocen que el pronóstico de precipitaciones está sujeto a grandes incertidumbres. Por este motivo, hubo ciertas dudas a la hora de dar a conocer esta información al público en general.

➡️ Aemet NO PREDIJO un invierno seco, sino sin tendencia clara en la mayor parte de España.



➡️En el suroeste peninsular el escenario seco era más probable que el lluvioso (40 % frente al 25 %) Por ahora está siendo un invierno muy húmedo, especialmente enero.



Fin del hilo. — AEMET (@AEMET_Esp) January 31, 2026

Así lo recuerda el meteorólogo de Meteored Francisco Martín León, quien ha trabajado más de tres décadas para la Aemet. Finalmente, decidieron hacerla pública pese a "los riesgos que se corrían" porque había algunos grupos que necesitaban este tipo de predicciones.

Es el caso, entre otros, de las confederaciones hidrográficas, los agricultores o los ganaderos que se sirven de estas predicciones tanto para ajustar la gestión de los embalses como para anticipar decisiones con las que optimizar el riego y manejar el ganado.

Por qué han fallado

Las predicciones estacionales se verifican comparando las tendencias probabilísticas emitidas con las observaciones reales de precipitación. Para las de este invierno aún quedan por conocer los datos de febrero pero, como vaticina Martín León, no se van a cumplir.

Su objetivo es predecir el comportamiento climatológico más probable. Como explica el profesor de la Universidad de León Andrés Navarro en este artículo de The Conversation, se fundamentan en la inercia térmica de los océanos y su acoplamiento con la atmósfera.

Gracias a esta inercia, la temperatura superficial del mar evoluciona mucho más lentamente que la atmósfera, actuando como una señal persistente que permite estimar las tendencias meteorológicas a largo plazo.

Además, se apoyan en otros patrones atmosféricos que no han evolucionado como se esperaba. La transición de 'La Niña' a 'El Niño', que se producirá a lo largo de este año, genera anomalías a nivel atmosférico que los modelos a gran escala no recogen.

Pese a que también pueden haber influido otros factores, "deberá ser estudiado por qué no se ha cumplido en España, mientras que en otros países sí se ha acertado con la predicción de anomalías de precipitaciones para el invierno".

Margen de mejora

En comparación con las previsiones que se realizan a corto plazo, las estacionales aún tienen visos de mejora. Para las primeras, los modelos numéricos se han desarrollado más y mejor, tal y como apunta Martín León.

Cree que, aunque en esta ocasión se hayan "subestimado", sigue teniendo sentido que la Aemet, al igual que hacen los servicios de meteorología de países cercanos, comunique estas previsiones pero "siempre advirtiendo que la incertidumbre es alta".

Y es que los meteorólogos ejecutan distintas simulaciones con pequeñas variaciones para evaluar cuál es el grado de certeza que podemos asignar a los resultados que obtienen. Si la mayoría de las ejecuciones coinciden, la predicción es más fiable.

Para representar este consenso, casi todos los centros recurren a los mapas de probabilidad en los que el clima se divide en tres categorías: inferior a lo normal, normal y superior a lo normal.

En la mayor parte del país, a diferencia de lo que ocurría en el sur peninsular, no estaba claro cómo iba a ser este invierno meteorológico en cuanto a lluvias, pues los tres terciles tenían un 33% de probabilidad, según la predicción estacional de la Aemet.

Mapa de probabilidad de las precipitaciones para los meses de diciembre, enero y febrero. Aemet

Para los meses de febrero, marzo y abril, hay una mayor probabilidad de que sean más lluviosos que secos en el oeste peninsular. En el resto de España aún no está claro cómo será.

El nivel de incertidumbre que existe en torno al pronóstico de precipitaciones no es exclusivo de nuestro país. Andrés Navarro lo define como "el principal talón de Aquiles de los modelos, especialmente en latitudes medias".

Cualquier pequeño error en la simulación de vientos o temperatura se multiplica al estimar la lluvia. En Europa, hay modelos que apuntan a una primavera más húmeda en determinadas regiones, mientras que otros apenas muestran una señal definida.

Esto demuestra que la incertidumbre sobre las lluvias se mantiene, haciendo que sea más difícil conocer cuáles serán las condiciones de fondo que puedan favorecer eventos meteorológicos como una dana.

Y es que las predicciones estacionales no están diseñadas para anticipar este tipo de fenómenos. Aun así, Martín León confía en que mejoren en el futuro, combinando la inteligencia artificial con las predicciones estacionales de tipo físico.