Viento de 130 km/h y 120 l/m2 de lluvia en 12 horas: la borrasca Kristin entra en ciclogénesis en España y Aemet lanza aviso rojo

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Kristin ha entrado en ciclogénesis explosiva en España, con vientos que han alcanzado hasta 150 km/h y acumulados de lluvia de más de 120 l/m2 en 12 horas. Aemet ha lanzado avisos rojos en Almería y naranjas en varias comunidades por riesgo extremo de viento, temporal marítimo, lluvias y nevadas. Las zonas más afectadas serán el sur de Galicia, las sierras del sur peninsular, Grazalema y Ronda, donde se esperan lluvias intensas y persistentes. Se prevén nevadas en amplias zonas del norte peninsular, con espesores de hasta 5 cm a partir de 800 metros, y vientos huracanados especialmente en Andalucía y el sureste.

La nueva borrasca Kristin, que llega tras Joseph e Ingrid mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario debido a rachas de hasta 130 kilómetros por hora según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A su vez, hay aviso naranja (riesgo importante) en Baleares, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento. También en Castilla y León, por nevadas y viento; en Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento; y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve.

"Kristin ha obligado a activar numerosos avisos rojos y naranjas por mala mar, nevadas y sobre todo por vientos muy intensos y huracanados, mientras que ha desarrollado un proceso de ciclogénesis explosiva", advierte el meteorólogo Francisco Martín León.

"A la vez ha desarrollado frente a las costas de Portugal vientos destructivos y huracanados que han alcanzado hasta los 150 km/h de rachas a primeras horas del miércoles 28 de enero debido al desarrollo de un chorro de aguijón o sting jet", prosigue el experto.



También está en alerta naranja Galicia por oleaje y en amarillo por nevadas, y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje. A estos territorios se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) los siguientes: Aragón, Cataluña y Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje. Finalmente, La Rioja tiene aviso por nevadas.

¿Auroras boreales en España? Sí, y de forma muy excepcional



Se mantendrá la inestabilidad en el país debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin, según Aemet. Las precipitaciones serán generalizadas y los mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular. Ahí las lluvias serán persistentes y localmente fuertes.



Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), incluso por encima de 120 litros por metro cuadrado localmente. En Ronda (Málaga), las acumulaciones serán de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota que irá subiendo de 600/800 metros hasta 1.000/1.200 metros, y en montañas del sureste a partir de 1.200/1.500 metros.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Viento, temporal marítimo, lluvia y nieve.



➡️ Jornada de miércoles muy adversa. Especial atención a las nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes.



+ info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/v22kzPHihn — AEMET (@AEMET_Esp) January 27, 2026

Se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón. Habrá espesores de 5 centímetros a partir de 800 metros en amplias zonas de la meseta, en Castilla y León.

Se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en Baleares y de forma generalizada, salvo en el extremo norte de la península, pudiendo ser localmente huracanadas en regiones del extremo sureste.



Soplarán vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en amplias zonas. En puntos de Andalucía como Nevada y Alpujarra (Granada) se llegará hasta 120 kilómetros por hora, y también en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería). En el Estrecho, en Cádiz, las rachas serán de hasta 110 kilómetros por hora.

"A partir del jueves 29, tras el paso de Kristin, se espera que la situación vaya mejorando progresivamente", concluye Aemet. No obstante, "la intensa circulación atlántica continuará afectándonos durante gran parte del resto de la semana, con precipitaciones que serán más abundantes en la vertiente atlántica peninsular y temporal marítimo en nuestras costas".