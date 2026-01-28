Martín León, meteorólogo: "La borrasca Kristin no será otra Filomena, pasará del Atlántico al Mediterráneo en 24 horas"

La Plaza de Jacinto Benavente cubierta de nieve como resultado de la borrasca Filomena, en Madrid (España) a 9 de enero de 2021 Miguel Serrano Ruiz

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Kristin cruzará España de oeste a este en solo 24 horas, generando condiciones muy adversas con lluvias intensas, vientos huracanados y nevadas en cotas bajas. A diferencia de Filomena, Kristin es una borrasca más pequeña y rápida, lo que reduce el riesgo de grandes acumulaciones de nieve y hielo prolongado. Se mantienen alertas por temporal marítimo, con olas de más de 8 metros en Galicia y más de 6 metros en el Mediterráneo. Tras Kristin, se esperan nuevas borrascas durante febrero que traerán lluvias, nevadas y vientos intensos en diferentes regiones de España.

Aunque la intensa nevada que lleva colapsando gran parte de España traiga recuerdos de la potente borrasca Filomena en enero de 2021, Kristin tendrá una naturaleza diferente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque también es una borrasca de alto impacto y generará condiciones "muy adversas", su duración será "efímera".

La borrasca Kristin es "pequeña pero muy profunda", explican desde Aemet, y atravesará "rápidamente" la Península. La jornada será "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que están dificultando el tráfico. Al final de la jornada, el temporal afectará a Baleares.

La borrasca Kristin pasará por la península de oeste a este dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, "incluso huracanadas". La mezcla entre el viento y la nieve está generando ventiscas que reducen la visibilidad, dificultando el tráfico.

Está en vigor las alertas por temporal marítimo, con olas de más de 8 metros en Galicia y más de 6 metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho, en Cádiz.

"Tanto Filomena como Kristin se han formado en la parte occidental del Atlántico Norte sobre aguas muy cálidas", explica el meteorólogo Francisco Martín León a EL ESPAÑOL. "Ambas tuvieron un largo recorrido marítimo, transportadas hasta la Península por un intenso chorro polar". Sin embargo, el trayecto de Filomena la llevó a pasar primero por Canarias, cargándose de humedad.

Por el contrario, Kristin ha entrado en la Península por el norte de Portugal y es "una borrasca relativamente pequeña si la comparamos con Filomena", explica el meteorólogo. La rapidez con la que atravesará España es una de las diferencias clave en cuanto a impacto. "Filomena vino de desde el suroeste con lento movimiento", apunta, "y esto agudizó los efectos".

Cualquier masa de aire frío o sistema atmosférico que se desplace lentamente es "potencialmente más peligroso que uno que se mueva rápidamente", ilustra Martín León, ya que lleva a una mayor acumulación de precipitaciones. Por el contrario, Kristin va a pasar "de oeste a este en 24 horas". Dicho de otro modo, "esta mañana estaba al oeste de Lisboa y durante el día pasará directamente al Mediterráneo.

"Si Kristin se hubiese movido más lentamente, otro gallo cantaría", manifiesta. Por otro lado, uno de los mayores impactos de Filomena vino tras la nevada, cuando una cuña anticiclónica provocó la primera ola de frío del invierno de 2021. Eso convirtió las copiosas nevadas en grandes bloques de hielo que colapsaron el país durante días.

Sin embargo, aunque Aemet confirma que no hay olas de frío a la vista, los temporales no van a detenerse. Hay que recordar que España ha recibido tres borrascas de alto impacto en tres días, con Ingrid y Joseph como precursora. "Vendrán nuevas masas de aire del Atlántico durante el mes de febrero", advierte Martín León. "Si se cumplen las predicciones, hay que echarse a temblar".

Nuevos e intensos temporales

Aemet confirma que tras Kristin seguirán llegando nuevas borrascas que dejarán lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, con temperaturas más altas el jueves y en descenso en los días siguientes. Las temperaturas bajarán en el norte peninsular y volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio.

Lloverá en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera. Habrá precipitaciones abundantes en el sur de Galicia y en zonas montañosas de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes. En el Cantábrico también podrán ser chubascos fuertes con tormenta y granizo en algunos casos. La cota de nieve subirá por encima de 1.500 metros salvo en el noroeste, donde quedará en torno a unos 1.300 metros.