La borrasca Harry empeora en España y Aemet avisa: 250 l/m2 de lluvia y 50 cm de nieve en las próximas horas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Harry provoca lluvias intensas de hasta 250 l/m2 y acumulaciones de nieve de hasta 50 cm en el Pirineo Oriental. Protección Civil ha alertado a varias comarcas catalanas ante el riesgo de olas de hasta 7 metros y vientos de 60-70 km/h en la costa. Las precipitaciones más intensas se esperan en el este de Cataluña, Baleares y zonas del sur de Aragón y Comunidad Valenciana. El temporal marítimo afectará a Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con olas de hasta 6 metros y posibilidad de incidentes en puertos y paseos marítimos.

La presencia de la borrasca de alto impacto Harry sobre el Mediterráneo, en combinación con un anticiclón en el norte de Europa, establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares. Desde primera hora de este lunes, está provocando un temporal marítimo con rachas de viento muy fuertes.

Protección Civil ha enviado este lunes un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las poblaciones de la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Montsià y Baix Ebre ante la previsión de fuertes olas, de hasta 7 metros. Además, se esperan rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora, sobre todo en la costa central y la Costa Brava.

"La cota de nieve puede superar los 40-50 centímetros en el Pirineo Oriental", ha asegurado el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, que ha remarcado que las lluvias podrían alcanzar los 250 litros por metro cuadrado.

El martes 20, es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago. Se producirá un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

Las precipitaciones más intensas y persistentes se darán en áreas del este de Cataluña y Baleares, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana. "Se ampliarán los avisos naranjas por fenómenos costeros en gran parte de la Comunidad Valenciana, Melilla y Baleares por olas de 3 a 5 metros", advierte Andrea Danta de Meteored.

Se esperan las mayores acumulaciones en las zonas a barlovento del Pirineo oriental y en general en la provincia de Girona (alrededor de 200 litros por metro cuadrado), entorno de la desembocadura del Ebro y del cabo de la Nao y sistema Ibérico suroriental, con posibles afectaciones a las cabeceras de ríos y ramblas.

Las acumulaciones de nieve serán significativas en cotas superiores a 1.000-1.200 metros aproximadamente pudiéndose superar los 20 cm de nieve nueva en la Ibérica suroriental.

Predicción semanal:



Hoy y mañana: lluvias intensas y persistentes en Baleares, Cataluña y Castellón con rachas de viento fuertes o muy fuertes y cota de nieve 1200 m.



De miércoles a domingo: días de lluvias en la península y Baleares con rachas de viento fuertes.



(1/2) pic.twitter.com/wa0vrnHHLc — AEMET (@AEMET_Esp) January 19, 2026

El estado de la mar empeorará durante el lunes y el martes en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y se caracterizará por viento del este o nordeste fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 metros.

"Este estado del mar adverso podría provocar incidencias en puertos, espigones y paseos marítimos, coincidiendo además con las horas de lluvia más persistente", añade Danta.

El miércoles, la borrasca Harry irá perdiendo fuerza aunque todavía dejará lluvias en Baleares y en zonas del área mediterránea peninsular. Sin embargo, una nueva borrasca llegada desde el Atlántico dará lugar a precipitaciones en buena parte de la península.

Estas precipitaciones serán abundantes, fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, norte de Extremadura, sur de Ávila y el entorno del Estrecho, con nevadas en zonas de montaña a partir de unos 1.000-1.200 metros.

Las temperaturas quedarán por debajo de 10 °C en áreas del centro e interior oriental peninsular, aunque en puntos del Cantábrico y Mediterráneo se podrían superar los 18 °C.