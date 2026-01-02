Mario Picazo (64 años), sobre el temporal de nieve que llega a España: "En los cuatro próximos días puede nevar mucho"

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Francis traerá intensas nevadas a España, especialmente entre el domingo y el día de Reyes. Mario Picazo advierte que podría nevar mucho incluso en zonas de la meseta y el nordeste a cotas bajas, donde normalmente no es habitual. Las nevadas más destacadas se esperan en el Sistema Ibérico sur, prelitoral mediterráneo y áreas del este de las mesetas, incluyendo posibles acumulaciones en Madrid. La situación meteorológica es incierta por la influencia de pequeños sistemas atmosféricos que pueden alterar localmente la intensidad y extensión de las nevadas.

La borrasca Francis ha llegado a España con el nuevo año y con ella llega también la nieve. Según las previsiones meteorológicas, estos próximos días varios territorios del país pueden cubrirse de blanco, sobre todo entre el domingo y el día de Reyes.

"Hay zonas donde puede nevar mucho", advierte el meteorólogo Mario Picazo desde su cuenta en X (antes Twitter). Las zonas de montaña del norte no se librarán de ello, pero tampoco lo harán "[zonas] de la meseta y el nordeste en cotas muy bajas", reza la publicación.

Por lo tanto, cabe esperar que nieve en territorios donde normalmente no lo hace. Según el relato del meteorólogo, la provincia de Teruel podría ser uno de los epicentros de las nevadas de los próximos días y se extenderá hacia el sur y el este.

En estas zonas se espera menor intensidad que en el epicentro, aunque no se puede decir con certeza, señala Picazo en la red social. "Dependerá de cuánto se desplome realmente la cota de nieve".

Desde Meteored indican que las nevadas más destacadas afectarán al Sistema Ibérico sur, al prelitoral mediterráneo, al extremo oriental del Sistema Central y, de forma puntual, a áreas del este de las mesetas.

No son las únicas zonas. No hay que perder de vista regiones como ambas mesetas, el resto de las cordilleras y el este-sureste peninsular, avisan. En estos territorios "no se descartan nevadas localmente significativas, sobre todo en zonas de montaña."

ÚLTIMA actualizacion del modelo Europeo (ECMWF) que aumenta la superficie y espesor de las nevadas entre el domingo y el día de Reyes. La animacon se extiende hasta la semana siguiente, pero para los próximos 4 días hay zonas donde puede nevar mucho. Por decontado zonas de… pic.twitter.com/l4zeietUT5 — Mario Picazo (@picazomario) January 2, 2026

Cuándo comienzan las nevadas

Se espera que las nevadas comiencen a producirse en las primeras horas del domingo 4 de enero en zonas de montaña del noroeste de Castilla y León y que la borrasca deje lluvias más al sur.

Conforme vaya avanzando la masa de aire frío en esta dirección, "la cota de nieve se desplomará en la vertiente mediterránea", dicen en Meteored. Esto permitirá que las nevadas se extiendan al resto de zonas previstas y pueden persistir, incluso, durante el lunes 5 de enero.

Ese día, el aire húmedo del Mediterráneo se va a ver interrumpido por el aire frío y seco que entrará desde el norte. Dependiendo de cuándo ocurra esto, caerá más o menos nieve en el este y el centro peninsular, como ha adelantado Picazo.

El meteorólogo señala también que la ciudad de Madrid también verá la nieve, según la previsión que muestra el modelo ECMWF (siglas en inglés de Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio).

"Anota 2 centímetros entre domingo noche y el lunes a primera hora para luego tranquilizar el tiempo algo más.", ha dicho en X. Eso sí, no se espera un impacto como el de Filomena en 2021.

La situación es difícil de predecir, ya que la borrasca llega acompañada de una gran incertidumbre. No se debe al propio temporal ni a la ubicación de las masas de aire, sino pequeños sistemas frontales y mesobajas cuya posición puede influir "enormemente" en las condiciones meteorológicas locales, explican desde Meteored.

"Una variación de apenas unas decenas o pocos cientos de kilómetros en su posición puede alterar significativamente el tiempo previsto, y es ahí donde está la verdadera dificultad de la situación", agregan.