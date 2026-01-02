La Aemet lanza un aviso especial por grandes nevadas: "Afectará a mucha población y a carreteras importantes"

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha emitido un aviso especial por grandes nevadas debido a la interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire ártico. Las nevadas afectarán a zonas de mucha población y carreteras importantes, especialmente en el norte y centro de la península, entre el 4 y el 6 de enero. Se esperan lluvias intensas en el sur y este peninsular, con riesgo de tormentas fuertes en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las temperaturas sufrirán un importante descenso, y la nieve podría coincidir con las cabalgatas de Reyes, afectando a varias poblaciones y vías de comunicación.

La interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire del Ártico dejará un ambiente muy frío en los próximos días, con un episodio de lluvias fuertes y nevadas copiosas en cotas muy bajas que afectarán a zonas con mucha población y vías de comunicación importantes, especialmente en el norte y el interior peninsular.

La borrasca de alto impacto Francis, nombrada por los servicios meteorológicos de Portugal, se acerca a la península, según ha informado este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo. "Es muy recomendable consultar la predicción del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender un viaje", especialmente los días 4, 5 y 6 de enero.

En principio, el sábado por la noche podría nevar en cotas bajas del extremo norte, mientras que el domingo lo haría en áreas sobre todo del norte y centro de la península, y el lunes en la víspera de la festividad de Reyes, la nieve afectaría al entorno de la cordillera cantábrica y amplias zonas del interior oriental peninsular y de la zona centro.

Según Rubén del Campo, "será un episodio de nevadas en cotas bajas que afectará a zonas con mucha población y a vías de comunicación importantes". "Hay todavía mucha incertidumbre" respecto a las áreas en dónde la nieve será más copiosa y las zonas que se verán más afectadas, ha añadido.

"La semana del 5 al 11 de enero será muy fría", según advierte hoy la autoridad meteorológica en la red social X. También habrá lluvias fuertes en algunas zonas del país en los próximos días. "Las precipitaciones más abundantes se producirán en el extremo norte y sureste peninsular", ha informado Rubén del Campo.

¿Qué factores serán determinantes para las nevadas?

Las nevadas se producirán por la interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire muy frío procedente de latitudes altas que provocará un importante descenso térmico, con un ambiente muy frío el domingo y los primeros días de la próxima semana, según ha informado Rubén del Campo.

En el caso de las lluvias, el sábado las más abundantes se darán en el entorno del Golfo de Cádiz, mientras que el domingo afectarán especialmente a zonas del oeste y sur de Andalucía y el área mediterránea del Levante, donde podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.

El pronóstico desglosado por días

En cuanto a las predicciones desglosadas por días, el pronóstico es el siguiente: este viernes el tiempo será todavía inestable en Canarias, con posibilidad de chubascos muy fuertes y rachas de viento intensas, además del temporal marítimo en el archipiélago.

Por otra parte, la borrasca de alto impacto Francis empezará a dejar lluvias intensas en el Cantábrico, Castilla y León y norte de Extremadura, mientras que en la zona centro de la península y el este habrá nieblas densas y localmente persistentes.

Mañana sábado continuará el tiempo "revuelto" en Canarias, con lluvias en las vertientes norte y oeste de las islas y posibles rachas muy fuertes de viento.

Al mismo tiempo, en la península lloverá sobre todo en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur y oeste de Andalucía y puntos del área mediterránea, especialmente la Comunidad Valenciana, donde podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.

En el extremo norte peninsular habrá lluvias y una masa de aire muy frío de origen Ártico que alcanzará esta zona a últimas horas y que hará desplomar la cota de nieve hasta unos 400 o 500 metros.

Para el domingo, día 4, el pronóstico es aún complicado "porque entra en juego la interacción entre la masa de aire Ártico y la borrasca Francis", pero se prevén lluvias intensas en algunas zonas y nieve en cotas bajas del norte, especialmente.

Se prevén precipitaciones en amplias áreas del este, centro y sur peninsular y también en Baleares. Las lluvias podrán ser intensas, localmente fuertes y persistentes en el sur de Andalucía y en el área mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana.

"Además, entrará en juego la nieve", según Rubén del Campo. Podrá nevar en cotas bajas del Cantábrico y sobre todo, en zonas del sur de Aragón, este de Castilla y León y norte de Castilla-La Mancha, sin descartarse en otros puntos de la zona centro, especialmente a partir de la tarde.

"Estas nevadas podrán afectar a zonas ampliamente pobladas y a vías de comunicación importantes, sobre todo a partir del mediodía". Además, habrá "un descenso acusado de las temperaturas" en el norte y centro peninsular.

Cabalgatas de los Reyes Magos

También el lunes 5, en la víspera de Reyes, coincidiendo con las cabalgatas de sus majestades de Oriente, la jornada será blanca, con nevadas en poblaciones de diversas zonas del país. "La nieve podría afectar a poblaciones y a importantes vías de comunicación", ha advertido Rubén del Campo.

El martes, Día de Reyes, es probable que remita la inestabilidad, aunque aún podrían registrarse lluvias y nevadas en cotas bajas en el Cantábrico, sin descartar que se extiendan a otros puntos del tercio norte. También se prevén precipitaciones en el extremo sureste peninsular.