Aemet avisa a España: el frío siberiano llega por Navidad con fuertes heladas en las capitales y 25 cm de nieve en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet advierte que una masa de aire siberiano llegará a España en Navidad, provocando una fuerte bajada de temperaturas. Las capitales como Madrid, Palencia y Cuenca experimentarán caídas de hasta 6 ºC de un día para otro. Se esperan intensas heladas y acumulaciones de hasta 25 cm de nieve en el Pirineo oriental, con posibilidad de nevadas en Madrid, Toledo y Guadalajara. Las precipitaciones serán persistentes en el norte y Baleares, mientras que en Canarias se mantendrán cielos nubosos y temperaturas estables.

La víspera de Nochebuena se presenta con una subida de temperaturas en comparación con el golpe de frío que ha marcado el inicio de la semana. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que se trata de un paréntesis antes de la nueva bajada que se espera el día de Navidad.

Una nueva masa de aire frío de origen siberiano "llegará desde el noroeste a España" el día de Navidad, advierte Roberto Granda, meteorólogo de ElTiempo.es. "Hará descender los registros máximos entre 3 ºC y 8 ºC en amplias zonas de Castilla y León, Madrid, Castilla – La Mancha y Aragón". En capitales como Madrid, Palencia o Cuenca, la caída será de 6 ºC de un día para otro.

Hasta entonces, las capitales peninsulares con temperaturas previstas más altas son Huelva, 17 grados, Málaga, hasta 16, y Sevilla, Murcia, Cádiz, Badajoz, Almería y Alicante, hasta 15. En cambio, Ávila no pasará de 4 grados ni Palencia, Salamanca y Segovia de 5.

"En el norte de España también ha comenzado a llover desde primera hora, en puntos como País Vasco, Asturias y Galicia. En sistemas montañosos como la cordillera Cantábrica o los Pirineos la precipitación ha venido, y persistirá a lo largo del día, en forma de nieve a partir de los 1000m", advierten desde el portal.

En Baleares se esperan intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, más probables al sur de las islas. En Canarias habrá intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, con pocos cambios en las temperaturas.

El día de Nochebuena solo nevará en cotas altas de los sistemas montañosos. Los cielos estarán en general nubosos y habrá un nuevo aumento de las temperaturas mínimas y máximas. El fenómeno más significativo de la jornada es la posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas en el litoral andaluz de Alborán.

En el norte y nordeste la nubosidad será baja, en el sur será media y alta y el centro habrá cielos poco nubosos o con intervalos. Puede llover de forma persistente en la vertiente cantábrica.

De la subida general de temperaturas quedarán excluidos los litorales suroeste y cantábrico, pero ciudades como Alicante y Castellón alcanzarán los 16 grados. En Canarias la Nochebuena será nubosa, con viento moderado y sin cambios en los termómetros.

El día de Navidad se producirá un descenso claro de las temperaturas, inicialmente acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste, todo ello debido a la presencia de una masa de aire frío y una baja al oeste de la península, señala la Aemet.

Una docena de capitales peninsulares, entre ellas Madrid, no pasarán de los cinco grados. En Segovia y Lugo se quedará en tres. Lloverá, quizá de forma persistente, en el nordeste y Baleares. Las lluvias se extenderán a otras zonas del este y del norte a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones serán de nieve en la mayor parte de los sistemas montañosos y pueden extenderse a zonas altas colindantes. Los mayores acumulados se esperan en el pirineo oriental. En Canarias habrá cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden afectar a todo el archipiélago.

"La llegada de una nueva masa de aire frío desde el noreste desplomará las temperaturas y, con ello, la cota de nieve. Comenzará el día ya sobre los 800 metros en el Cantábrico y los 300 a 700 metros en el Pirineo, donde llegará a descender hasta los 200 metros", prosigue Granda.

"Se formaría una zona de precipitaciones en el interior peninsular. Estas serían en forma de nieve por encima de los 600 a 700 metros, por lo que podría nevar en zonas de Madrid, Toledo y Guadalajara, así como Ciudad Real y Cuenca". En Pirineos se pueden acumular hasta 25 cms de nieve.

Durante el viernes y el sábado las lluvias llegarán al cuadrante suroeste, al tiempo que subirá la cota de nieve y habrá un aumento progresivo de las temperaturas. Aemet, finalmente, espera una estabilización del tiempo durante el fin de semana