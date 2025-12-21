Llega un gran golpe de frío polar a España por Navidad: Aemet avisa por -10 ºC y nieve desde 500 metros en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA España afronta un intenso golpe de frío polar durante la Navidad, con temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -10 ºC en zonas de montaña. La nieve caerá incluso en cotas bajas, desde 500 a 800 metros en el norte peninsular y en la meseta norte, especialmente en Castilla y León. Las temperaturas diurnas serán muy frías, por debajo de 5 ºC en la meseta norte y máximas de 13 ºC en la costa mediterránea. Se esperan lluvias y nevadas en gran parte del país, con heladas generalizadas y previsión de nuevos frentes y borrascas durante los días festivos.

La llegada oficial del invierno este domingo trae a España un "ambiente de pleno invierno", confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nieve será la protagonista los próximos días y caerá "incluso en cotas relativamente bajas" junto con temperaturas bajo cero.

"Las fiestas de Navidad llegan con tiempo plenamente invernal: temperaturas bajas, lluvias y nevadas", asegura Aemet. En ciudades como León, Palencia o Ávila las temperaturas mínimas podrán bajar en la madrugada del domingo al lunes hasta los 4 o 5 grados bajo cero.

"La novedad es que las temperaturas se desplomarán debido al paso de una masa de aire polar marítima asociado a una importante vaguada", advierte por su parte Samuel Biener, experto de Meteored.

"En puntos del Pirineo, Sistema Central, Sierra Nevada y sectores propicios a la inversión las mínimas pueden desplomarse hasta por debajo de los -10 ºC", advierte Andrea Danta, del mismo medio. "Se quedarán en unos -5 ºC en zonas del Sistema Ibérico, especialmente en Soria y áreas del interior de Teruel, así como en puntos elevados del nordeste".

Los valores diurnos serán también muy fríos, por debajo de los 5 grados en la meseta norte. En el Mediterráneo, Valencia o Barcelona no pasarán de 13 °C. Los próximos días estarán marcados por el paso de borrascas y frentes que dejarán lluvias en amplias zonas del país y nevadas tanto en montaña como en cotas más bajas.

Este domingo, una borrasca dejará precipitaciones en prácticamente todo el país, más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía. La cota de nieve bajará hasta unos 700-800 metros en el noroeste peninsular. Habrá nieve en la meseta norte, especialmente en la zona oriental de Castilla y León.

Bajarán las temperaturas, con heladas en el norte y centro peninsular y ambiente frío también en las horas centrales del día. Las temperaturas máximas en buena parte de Castilla y León quedarán por debajo de 6 °C y en la zona centro por debajo de los 8 °C.

Domingo: precipitaciones que barrerán la península de oeste a este a lo largo del día; llegarán también a Ceuta, Melilla y Baleares. Nevadas en cotas bajas. Heladas en el interior norte peninsular.



De cara al lunes, se prevé el paso de nuevos frentes asociados a borrascas. Los chubascos serán dispersos y ocasionales en amplias zonas, cayendo con intensidad en Galicia, zonas de montaña del sur, Baleares y Cataluña.

Ese día volverá a nevar en zonas de montaña y áreas más bajas. La cota de nieve en las primeras horas se situará en torno a 500-800 metros en el norte y entre 800-1.000 metros en el sur. Subirá durante el día. Las temperaturas apenas variarán y seguirán siendo muy frías, con valores de hasta cinco grados bajo cero las nocturnas en puntos de Castilla y León.

En vísperas del comienzo de las fiestas navideñas, es probable que llegue una nueva borrasca el martes con precipitaciones en amplias zonas de la península. La cota de nieve podrá ser más alta que en días previos por la entrada de aire atlántico más templado que hará subir de forma "clara" las temperaturas, aunque "será una subida pasajera".

Para el día de Nochebuena, "lo más probable es que vuelvan a descender las temperaturas, al igual que el día de Navidad", advierte Aemet. Habría además heladas en el este peninsular, que podrían extenderse a amplias zonas del interior en días posteriores.

En cuanto a precipitaciones, aún con incertidumbre, los días de Nochebuena y Navidad podrían ser lluviosos en zonas del norte, centro y este de la península. También en Baleares, con nevadas en zonas de montaña, sin descartarse en páramos del este peninsular.

En cuanto a Canarias, durante los próximos días soplarán vientos del norte y del nordeste, con intensidad que arrastrarán nubes al norte de las islas. Habrá posibles lluvias en ese sector de las más montañosas, y con temperaturas suaves sin apenas cambios.