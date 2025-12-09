El nuevo frente atlántico que llega desde el Atlántico. Meteored.

El nuevo frente atlántico que llega desde el Atlántico. Meteored.

Meteorología

Llega una nueva borrasca a España tras Davide: Aemet avisa por 7 ºC menos y hasta 60 l/m2 de lluvia en las próximas horas

Los altibajos de temperaturas y la alternancia de lluvias con cielos despejados serán la tónica de la semana previa a Navidad.

Más información: Es seguro comer carne de cerdo en España tras los casos de peste porcina africana: Las 3 claves de la alerta

P. Fava
Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

Una nueva borrasca llegará a España tras Davide, provocando un descenso de hasta 7 ºC en algunas zonas y lluvias intensas, especialmente en el oeste de Galicia, donde podrían acumularse más de 60 l/m2 en 12 horas.

Las precipitaciones avanzarán de oeste a este, afectando al cuadrante noroeste, Extremadura, oeste de Andalucía y serán más abundantes en Galicia y la cordillera Cantábrica.

Se prevén rachas de viento superiores a 90 km/h en el extremo norte peninsular y avisos naranjas por fenómenos costeros en Galicia.

Las temperaturas bajarán notablemente a lo largo de la semana, especialmente en el interior suroeste y la meseta norte, tras un inicio con valores suaves cercanos a los 20 ºC.

La estabilidad meteorológica que ha caracterizado el puente de diciembre en prácticamente todo el país continuará este martes y predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Pero el paso de varias borrascas, comenzando por Davide, va a provocar una 'montaña rusa' esta semana.

Habrá nubes bajas y nieblas a primeras horas de la mañana en las dos mesetas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas van a ser durante el día de hoy muy suaves en todo el país, con valores que van a rondar los 20 grados en muchos puntos del litoral mediterráneo.

Los valores excepcionalmente elevados también se darán en la cornisa cantábrica, muy próximos también a los veinte grados en las principales capitales de provincia. Se esperan 19 ºC en San Sebastián y en Bilbao, o 17 ºC en Santander.

Un ejemplar de lobo ibérico.

Sin embargo, se registrarán precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente fuertes en algunos puntos del oeste de Galicia, según los datos de la Aemet. Un frente por el noroeste penetrará en la Península e irá cubriendo los cielos a lo largo del día en buena parte de la mitad occidental.

Las precipitaciones asociadas a ese frente irán avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones al este de esas comunidades, y serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica, así como en Galicia.

Las temperaturas máximas registrarán incluso un ligero repunte en la mayor parte de la península, en los dos archipiélagos y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Sólo se espera un leve descenso en algunos puntos de Galicia y en el noroeste de la comunidad de Castilla y León.

No obstante, eltiempo.es anticipa un desplome de las temperaturas a lo largo de la semana en varios puntos de la Península. Es el caso de Zaragoza, que pasará de los 20 ºC registrados el pasado sábado a 13 ºC de máxima el jueves. Una caída de siete grados en cuestión de días.

El frente dejará a partir del miércoles cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la península, aunque durante la jornada persistirá la tendencia a abrirse grandes claros, según las previsiones de Aemet. Este frente no alcanzará a la fachada oriental de la península ni a Baleares.

A partir de ese día se apreciará la baja a de las temperaturas en la mayor parte de la península, pero de forma notable en los interiores del suroeste y en la meseta norte. Las precipitaciones afectarán a amplias zonas de la península y serán copiosas en el cuadrante suroeste.

"Está previsto que las lluvias sean intensas en territorio gallego, pudiendo acumular más de 60 l/m2 en 12 horas en su extremo oeste. A medida que avance el martes se irán extendiendo y en las horas centrales alcanzarán buena parte de Castilla y León, Extremadura y Asturias", advierte Andrea Danta, de Meteored.

En España se ha multiplicado por diez el número de jabalíes cazados desde la década de 1980.

Según el modelo europeo, las lluvias podrán ser moderadas y "dejar más de 20 l/m2 en puntos del sureste del Principado y en el sur de la provincia de Badajoz". Durante la tarde los chubascos alcanzarán el centro y el suroeste peninsular, con cifras similares en puntos de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, prosigue la meteoróloga.

A Coruña tendrá precipitaciones con una intensidad de 15 l/m2 en 1 hora. En 12 horas se acumularán más de 40 l/m2 en el interior; en la costa oeste y suroeste se superarán los 60 l/m2. El viento ha obligado a activar avisos amarillos en 4 comunidades, recuerda la experta.

Las rachas podrían superar los 90 km/h en buena parte del extremo norte peninsular. También los fenómenos costeros darán lugar a avisos naranjas en Galicia y amarillos en el resto del litoral cantábrico.