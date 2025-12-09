Llega una nueva borrasca a España tras Davide: Aemet avisa por 7 ºC menos y hasta 60 l/m2 de lluvia en las próximas horas

Las claves nuevo Generado con IA Una nueva borrasca llegará a España tras Davide, provocando un descenso de hasta 7 ºC en algunas zonas y lluvias intensas, especialmente en el oeste de Galicia, donde podrían acumularse más de 60 l/m2 en 12 horas. Las precipitaciones avanzarán de oeste a este, afectando al cuadrante noroeste, Extremadura, oeste de Andalucía y serán más abundantes en Galicia y la cordillera Cantábrica. Se prevén rachas de viento superiores a 90 km/h en el extremo norte peninsular y avisos naranjas por fenómenos costeros en Galicia. Las temperaturas bajarán notablemente a lo largo de la semana, especialmente en el interior suroeste y la meseta norte, tras un inicio con valores suaves cercanos a los 20 ºC.

La estabilidad meteorológica que ha caracterizado el puente de diciembre en prácticamente todo el país continuará este martes y predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Pero el paso de varias borrascas, comenzando por Davide, va a provocar una 'montaña rusa' esta semana.

Habrá nubes bajas y nieblas a primeras horas de la mañana en las dos mesetas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas van a ser durante el día de hoy muy suaves en todo el país, con valores que van a rondar los 20 grados en muchos puntos del litoral mediterráneo.

Los valores excepcionalmente elevados también se darán en la cornisa cantábrica, muy próximos también a los veinte grados en las principales capitales de provincia. Se esperan 19 ºC en San Sebastián y en Bilbao, o 17 ºC en Santander.

Sin embargo, se registrarán precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente fuertes en algunos puntos del oeste de Galicia, según los datos de la Aemet. Un frente por el noroeste penetrará en la Península e irá cubriendo los cielos a lo largo del día en buena parte de la mitad occidental.



Las precipitaciones asociadas a ese frente irán avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones al este de esas comunidades, y serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica, así como en Galicia.

☔️ La llegada de frentes provocará lluvias en la mitad oeste peninsular a partir del martes o miércoles. Locamente serán fuertes y persistentes.



🌡Temperaturas suaves para la época, sin frío intenso. Cota de nieve alta. Bajará los últimos días de la semana. pic.twitter.com/pJO1igFCXs — AEMET (@AEMET_Esp) December 7, 2025

Las temperaturas máximas registrarán incluso un ligero repunte en la mayor parte de la península, en los dos archipiélagos y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Sólo se espera un leve descenso en algunos puntos de Galicia y en el noroeste de la comunidad de Castilla y León.

No obstante, eltiempo.es anticipa un desplome de las temperaturas a lo largo de la semana en varios puntos de la Península. Es el caso de Zaragoza, que pasará de los 20 ºC registrados el pasado sábado a 13 ºC de máxima el jueves. Una caída de siete grados en cuestión de días.



El frente dejará a partir del miércoles cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la península, aunque durante la jornada persistirá la tendencia a abrirse grandes claros, según las previsiones de Aemet. Este frente no alcanzará a la fachada oriental de la península ni a Baleares.



A partir de ese día se apreciará la baja a de las temperaturas en la mayor parte de la península, pero de forma notable en los interiores del suroeste y en la meseta norte. Las precipitaciones afectarán a amplias zonas de la península y serán copiosas en el cuadrante suroeste.

"Está previsto que las lluvias sean intensas en territorio gallego, pudiendo acumular más de 60 l/m2 en 12 horas en su extremo oeste. A medida que avance el martes se irán extendiendo y en las horas centrales alcanzarán buena parte de Castilla y León, Extremadura y Asturias", advierte Andrea Danta, de Meteored.

Según el modelo europeo, las lluvias podrán ser moderadas y "dejar más de 20 l/m2 en puntos del sureste del Principado y en el sur de la provincia de Badajoz". Durante la tarde los chubascos alcanzarán el centro y el suroeste peninsular, con cifras similares en puntos de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, prosigue la meteoróloga.

A Coruña tendrá precipitaciones con una intensidad de 15 l/m2 en 1 hora. En 12 horas se acumularán más de 40 l/m2 en el interior; en la costa oeste y suroeste se superarán los 60 l/m2. El viento ha obligado a activar avisos amarillos en 4 comunidades, recuerda la experta.

Las rachas podrían superar los 90 km/h en buena parte del extremo norte peninsular. También los fenómenos costeros darán lugar a avisos naranjas en Galicia y amarillos en el resto del litoral cantábrico.