Cambio de tiempo en el puente de diciembre en España según Aemet: una anomalía cálida trae 10ºC más y derretirá la nieve

Las claves nuevo Generado con IA El puente de diciembre en España estará marcado por una anomalía cálida, con temperaturas hasta 10ºC por encima de lo habitual y máximas de 24ºC en el Mediterráneo. Las lluvias serán débiles y localizadas, más intensas en Galicia y el Cantábrico oriental, donde podrán ir acompañadas de tormenta y granizo. La subida de temperaturas elevará la cota de nieve por encima de los 2.000 metros, lo que provocará el derretimiento de buena parte de la nieve reciente en las sierras. En Canarias se esperan temperaturas entre 20 y 25ºC y cielos turbios por polvo sahariano, mientras las nieblas serán frecuentes en el interior peninsular.

Tras las nevadas de esta semana, el puente de diciembre se mantendrá en su mayor parte estable y cálido para la época, con hasta 24ºC en puntos del Mediterráneo el sábado y una anomalía de hasta 10 ºC por encima de las temperaturas habituales para la época. Así lo confirman las previsiones tanto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como las de Eltiempo.es y Meteored.

Este viernes llegarán todavía nuevos frentes que dejarán lluvias más débiles y ocasionales en el interior, sin alcanzar el área mediterránea. Sin embargo, en el oeste de Galicia y el Cantábrico oriental las precipitaciones podrán ser persistentes y fuertes, acompañadas de tormenta e incluso granizo. Los vientos del sur se reforzarán, impulsando un "nuevo ascenso de las temperaturas".

Solo habrá heladas en alta montaña y la cota de nieve subirá por encima de los 2.000 metros, de modo que solo nevará en las cumbres. Los termómetros rondarán los 18 grados en el Cantábrico y superarán los 20 grados en el área mediterránea. Las mínimas subirán de forma notable en el sur, centro y este del país, hasta 6ºC en algunos puntos.

El sábado, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución, se consolidará la estabilidad. Todavía lloverá de forma abundante en Galicia, y con menor intensidad en el Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del centro y oeste. Debido a la niebla, la visibilidad podría ser inferior a los 2.000 a 1.000 metros en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, e inferior a los 500 metros en puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

#ElTiempo

☔ Lluvias en el norte y centro peninsular, ambiente nuboso que tenderá a despejarse a orillas del Mediterráneo y en el suroeste. Avisos por viento en Galicia, Cantábrico occidental, Baleares y Alborán.



🌡️ Suben las temperaturas, de forma notable en el Cantábrico.



🌐… pic.twitter.com/IFQVmklHP2 — Meteored España (@MeteoredES) December 5, 2025

Las temperaturas experimentarán un ascenso alcanzando alrededor de 20 grados en Bilbao, San Sebastián o Barcelona, y situándose entre 23 y 25 grados en Alicante, Valencia, Murcia o Málaga. En el interior el ambiente será más fresco, con 15 grados en ciudades como Madrid o Valladolid. Las mínimas subirán de forma generalizada hasta valores de 8 a 10 ºC por encima de lo normal en algunos puntos.

El domingo y el lunes las lluvias quedarán restringidas a Galicia, el Cantábrico y, de forma más puntual, a Pirineos y el entorno del Sistema Central. En el resto del país el tiempo será estable y sin precipitaciones. Por la noche no se esperan episodios de frío relevante ni heladas fuera de cotas muy altas y con mínimas que en zonas de Galicia y del norte peninsular no bajarán de 14-15 grados.

Tras la acusada subida del sábado, las temperaturas volverán a descender hasta 6 ºC en algunos casos. Con todo ello, el día podría empezar con valores alrededor de 5 ºC en ciudades como Soria, Guadalajara o Ciudad Real. En Teruel se podrían rondar los 2 ºC. Se verá el sol en las costas mediterráneas, el interior de Cataluña, gran parte de Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias.

En Canarias las temperaturas oscilarán entre 20 y 25ºC durante el puente, con cielos turbios debido a la llegada de polvo sahariano. Los vientos nocturnos asociados a la advección subtropical elevarán las temperaturas, que se situarán entre 5 y 10ºC por encima de la media y prácticamente acabarán con las heladas en el interior.

De acuerdo con Meteored, este ambiente primaveral en pleno diciembre provocará que se funda bastante nieve de las sierras. Por lo demás, ha señalado que las nieblas ganarán protagonismo en el interior peninsular y, de manera más puntual, en zonas costeras.