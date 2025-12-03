Llega la nieve a España para el puente de diciembre: Aemet avisa de fuertes nevadas a partir de 800 metros en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet alerta de fuertes nevadas a partir de 800 metros en varias zonas de España durante el puente de diciembre. Se esperan espesores de nieve superiores a 50 cm en el Pirineo y más de 40 cm en Sierra Nevada y la Cordillera Cantábrica. El miércoles y jueves habrá lluvias intensas, nieblas y alerta por temporales marítimos en el norte, así como heladas en amplias áreas del país. A partir del viernes, las temperaturas subirán, limitando las nevadas a zonas de alta montaña y trayendo valores suaves en el Cantábrico y el Mediterráneo.

El comienzo del invierno meteorológico en España, el trimestre que va del 1 de diciembre al 28 de febrero, llega marcado por la alternancia de jornadas estables con otras en las que el paso de varios frentes atlánticos dejarán lluvias y nevadas en amplias zonas del país, con temperaturas propias de esta época o algo más bajas. Esto provocará nevadas en cotas bajas, y acumulaciones de nieve en altas hasta el puente de diciembre.

"Durante el puente el chorro polar seguirá muy intenso, lo que favorecerá que las borrascas atlánticas sigan circulando por el Atlántico norte", advierte Samuel Biener, experto de Meteored. Los espesores de nieve durante esos días superarán "los 50 cm en el Pirineo, mientras que en Sierra Nevada y la Cordillera Cantábrica sobrepasan los 40 cm".

Este miércoles ha arrancado con lluvias en el centro y sur de la península, que avanzarán progresivamente hacia el este y podrán alcanzar también a las Islas Baleares, advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Melilla, las lluvias podrían ser localmente fuertes. Las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia tienen alerta naranja (riesgo importante) por mar combinada del noroeste con olas de 4 o 6 metros y viento del suroeste.

La Comunidad de Madrid tiene alerta amarilla (riesgo) por nevadas que dejarán una acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas a partir de unos 1.100-1.200 metros. Castilla y León ha activado el nivel amarillo en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid por densas nieblas En el norte, la cota de nieve se situará entre los 800 y los 1.000 metros.

A medida que avance el día, las precipitaciones irán remitiendo, aunque un nuevo frente hará acto de presencia por Galicia, dejando lluvias persistentes en el oeste de la comunidad. Durante la tarde se formarán de nuevo bancos de niebla en zonas del interior, en un ambiente más frío que en días anteriores. Las temperaturas descenderán de manera generalizada y se esperan heladas en amplias áreas del norte, centro y este peninsular, con especial intensidad en los Pirineos.

El jueves volverá a amanecer con heladas en buena parte del país y el frente que entró el miércoles continuará su avance hacia el interior peninsular con lluvias en amplias zonas, aunque de carácter menos abundante y con menor probabilidad en el área mediterránea y Baleares. Para el puente de diciembre, aún con incertidumbre, es posible la llegada de nuevos frentes a la península, más probables al norte y oeste del país.

Desde el viernes soplarán de nuevo los vientos del sur y seguirán subiendo las temperaturas en la mayor parte del país con heladas solo en zonas de alta montaña en una cota de nieve que se disparará por encima de los 2.000 metros. Ese día nevará tan solo en cumbres. Con respecto a las temperaturas, en puntos del Cantábrico se rondarán los 18 grados y por encima de 20 grados en el área mediterránea

El sábado, a pesar de que a primera hora se registrarán lluvias abundantes en Galicia y, con menor intensidad, en el Cantábrico, Castilla y León y zonas del centro y oeste peninsular, las precipitaciones irán remitiendo. Las temperaturas continuarán al alza y ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona podrían alcanzar los 20 grados, mientras que en el Mediterráneo —Alicante, Valencia, Murcia o Málaga— se llegará a 23–25 grados.



En áreas del interior el ambiente será más fresco, aunque "sin frío" y capitales de provincia como Madrid o Valladolid rondarán los 15 grados. Para el domingo y el lunes, día festivo, las lluvias quedarán prácticamente restringidas a Galicia y puntos del Cantábrico, sin descartar algunas precipitaciones en Pirineos y el entorno del Sistema Central. En el resto del país, predominará el tiempo seco.

