Llega el frío polar a España tras la borrasca Benjamín: Aemet avisa por temperaturas bajo cero y nevadas en estas zonas

El temporal marítimo provocado por la borrasca 'Benjamín' mantiene activos los avisos en seis provincias del norte peninsular. Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Cantabria (Litoral cántabro-costa) y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa) se encuentran en alerta por mar combinado del noroeste de 4 a 5 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet prevé que la Península siga bajo la influencia de la circulación atlántica este viernes, lo que aportará abundante humedad. El frente estacionario en el centro oeste peninsular dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte. El tercio sur peninsular permanecerá despejado y con temperaturas elevadas, con máximas de hasta 33ºC en Málaga,

Se esperan precipitaciones fuertes en amplias zonas del entorno de los Sistemas Central e Ibérico, y más débiles en el noroeste peninsular y zonas del Cantábrico. Puede haber lluvias ocasionales en regiones del tercio nordeste peninsular, fachada oriental y Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias ocasionales en las más occidentales, y estará poco nuboso en el sur.

Las temperaturas máximas estarán en ascenso este viernes en Andalucía, interior sureste peninsular, meseta Norte y Galicia y en descenso en el resto peninsular y Baleares. Respecto a las mínimas, se prevén descensos, excepto ligeros ascensos en el sureste de Andalucía.

Las lluvias en el norte peninsular seguirán hasta el fin de semana, cuando se extenderán al este y al sur del territorio, según la predicción de Meteored. Además, la llegada de aire polar provocará un marcado descenso térmico a partir del domingo, propio del otoño. Un nuevo frente dejará lluvias el sábado en gran parte del norte peninsular y en el norte de Extremadura, que podrán ser intensas en Galicia, la meseta norte, la Cordillera Ibérica y el Sistema Central, según la predicción.

Las temperaturas seguirán altas en el sur, con más de 30ºC en Andalucía y Murcia, mientras que en los Pirineos se esperan heladas débiles. "El domingo será el día del cambio notable de situación. Las precipitaciones se irán extendiendo hacia el este y hacia el sur, alcanzando a las regiones mediterráneas y a Baleares", advierte el meteorólogo José Antonio Maldonado.

"Se producirá un descenso generalizado de las temperaturas y ya no se alcanzarán máximas de 30 ºC en ningún observatorio de España", detalla Maldonado. Así, según Aemet, las temperaturas serán de 0º C e incluso menos en Soria o Burgos en la madrugada del domingo al lunes.

"La entrada de aire polar provocará un acusado descenso de las temperaturas en las zonas atravesadas por el frente, donde se irán despejando los cielos. En capitales como Lugo, Vitoria, Pamplona, Logroño o León no pasarán de los 14 ºC, mientras que las mínimas caerán hasta los 0 ºC en la mañana del lunes en León y Palencia, añade José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored.

Esta "entrada fría que provocará un descenso acusado y casi general de las temperaturas" será "el primer zarpazo preinvernal de la temporada" según Viñas. Después de las anomalías de calor de las últimas semanas, las temperaturas pasarán a estar "en consonancia con lo que cabe esperar cuando ya estamos en pleno otoño".