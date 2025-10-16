Mario Picazo, 63 años, sobre lo que está por venir en las próximas fechas: "Todos conocemos las consecuencias"

Las claves nuevo Generado con IA El mar Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido que el promedio global, con un aumento de 0,4 grados centígrados cada década desde 1980. La temperatura anormalmente alta del Mediterráneo ha provocado un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias torrenciales en España. Las características del Mediterráneo, como ser un mar semicerrado, facilitan la acumulación de calor, intensificando los efectos del cambio climático. El meteorólogo Mario Picazo advierte que las lluvias intensas continuarán, con un importante río atmosférico afectando especialmente al noroeste de España.

El reto de la crisis climática amenaza de manera especial al mar Mediterráneo y sus efectos se pueden sentir ya en España. Varios expertos ya han alzado la voz para advertir de un cambio en la temperatura y en la manera en la que llueve en la zona.

Uno de ellos es el popular meteorólogo Mario Picazo, que recientemente ha empleado su cuenta de X para denunciar este problema. "Lo único que no ha cambiado en nuestro Mediterráneo desde hace décadas es la orografía".

"Pero sí hay incursiones de aire frío en altura más frecuentes en otoño, sí tenemos un mar más cálido y sí hemos construido en lugares vulnerables con lluvias torrenciales", señala este experto que además añade un gráfico muy elocuente.

En él se puede observar cómo la temperatura de este mar se ha ido incrementando desde la década de 1980. Sus datos proceden del sistema de información marina Copernicus que coordina la Comisión Europea. Sin duda, se trata de una mala noticia.

"Las consecuencias creo que las conocemos todos y, aunque algunos siempre decís 'esto ha pasado toda la vida', echad un vistazo al registro y veréis que la frecuencia e, incluso, la torrencialidad de las precipitaciones ha ido a más con el paso del tiempo", escribe Picazo.

Y añade que no se trata de un fenómeno extraño teniendo en cuenta que "el Mediterráneo es el mar que más se está calentando en el mundo. Se calienta aproximadamente un 20% más rápido que el promedio global de los océanos".

Ese dato proviene del Centro Euro-Mediterráneo sobre Cambios Climáticos (CMCC) que estima que desde la década de 1980 la temperatura de este mar se ha incrementado 0,4 grados centígrados cada diez años. Las olas de calor marinas cada vez son más comunes.

Lluvias torrenciales

El organismo destacó que la mayor frecuencia de olas de calor en el Mediterráneo están relacionadas con los megaincendios del sur de Europa, como los que se han cebado con la vegetación de España durante este pasado verano.

Pero, ¿a qué se debe este calentamiento acelerado del Mare Nostrum? "Esto se debe principalmente a que el Mediterráneo es un mar semicerrado, de tamaño relativamente pequeño y con un intercambio limitado de agua con el océano Atlántico".

Por esta razón, Picazo termina su texto apuntando a que "estas características hacen que el calor se acumule con mayor facilidad y que los efectos del cambio climático sean más intensos y visibles en menos tiempo".

Antes de este mensaje, el meteorólogo ya había advertido de la cantidad de energía que el Mediterráneo ha estado aportando durante estas semanas de octubre en las que hemos podido observar feroces episodios de lluvia en Levante.

"Salimos a episodio de lluvias torrenciales por semana. Hace unos días ayudó una vaguada de aire frío y estos días una DANA no tan profunda. Aunque son fechas de lluvias intensas llama la atención la continuidad", explicó el experto.

Y es que en este momento la temperatura del Mediterráneo también es anormal. "Las temperaturas del agua del mar siguen de uno a tres grados por encima de la media en el Mediterráneo occidental ya metidos en octubre y eso que las constantes precipitaciones han ido enfriando algo el mar", señala.

En cualquier caso, Picazo ha explicado que, a medida que octubre se acerca a su fin, la inestabilidad en la zona mediterránea se está empezando a resolver y ahora es el frente atlántico por donde va a entrar un importante río atmosférico.

El meteorólogo pronostica abundantes lluvias para la próxima semana en España, aunque van a estar especialmente localizadas en la zona noroeste de la península Ibérica.