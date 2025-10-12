Llega la racha final de la dana Alice: Aemet amplía el aviso en España y alerta de "tormentas muy fuertes" en estas zonas

Las rachas de viento en altura que se prolongarán a lo largo de la semana. Meteored

El temporal asociado a la dana Alice ha alcanzado su mayor adversidad en las últimas horas, dejando lluvias de más de 180 litros en 12 horas con vientos muy fuertes en provincias como Alicante y Murcia, en alerta roja por riesgo extremo. Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha pedido mucha "precaución" advirtiendo que todavía se prevén tormentas muy fuertes, aunque "las zonas afectadas serán menos extensas".

Así, en la jornada de este domingo se mantendrá el "tiempo inestable, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores" según el portavoz de Aemet. Continuarán los chubascos, especialmente fuertes en Baleares y en el área mediterránea, donde las tormentas tenderán a desplazarse hacia el norte.

"El domingo todavía predominarán los cielos cubiertos y las precipitaciones en el archipiélago balear y amplias zonas del litoral mediterráneo peninsular. También se darán precipitaciones débiles en el Estrecho y sureste peninsular, con presencia de polvo en suspensión", advierte Silvia Ferrer, meteoróloga de Meteored.

Los litorales y prelitorales de la Comunitat Valenciana, Cataluña -en especial el sur- y el norte de las Baleares serán las zonas más afectadas. En el resto del país, predominarán los cielos poco nubosos o parcialmente despejados.

"El modelo europeo apunta a que en el golfo de Valencia, mar Balear y delta del Ebro se formarán tormentas todavía fuertes o muy fuertes. En la zona centro-este de la península tenderá a abrirse el cielo, e irán entrando nubes medias y altas por el suroeste", previene Ferrer.

Silvia Ferrer advierte: “el golfo de Valencia se convertirá en un hervidero de nubes de tormenta”.



A partir de mañana la inestabilidad se desplaza hacia el norte.

A partir del lunes, la inestabilidad se extenderá a más regiones, aunque con menor intensidad. Se esperan cielos nubosos en buena parte del país y chubascos ocasionales en el centro y este de la península, así como en Baleares, sin descartar lluvias débiles en el Cantábrico y en puntos de Andalucía.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán de nuevo en las zonas costeras y adyacentes de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Entre el martes y, al menos, hasta mediados de semana, persistirá la probabilidad de lluvias en estas áreas, aunque serán menos abundantes que en días previos.

En cualquier caso, Aemet mantendrá los avisos por lluvias. "Todo apunta a que hasta el jueves seguirá la posibilidad de precipitaciones en el litoral mediterráneo", ha finalizado el portavoz. Ese día, apuntan los meteorólogos, comenzará a producirse una transición en el tiempo.

"Está previsto un nuevo cambio del patrón de circulación a partir del miércoles 15", advierte Víctor González de Meteored. "Esa gran dorsal anticiclónica con un extenso área de altas presiones en superficie tenderá a propagarse hacia el Atlántico Norte modificando el flujo de latitudes medias y el tránsito de depresiones en todo este sector del hemisferio norte".

Con esta situación, "las borrascas no parece que vayan a afectar tan directamente a nuestra región como cabía esperar de acuerdo a los escenarios planteados por los modelos estos últimos días, pero continuará una dinámica de difícil previsión y con cierto potencial adverso", apunta.

Este cambio de tiempo puede traer inestabilidad "debido a la proximidad de vaguadas y bajas aisladas (tanto Borrascas Frías Aisladas como danas)", concluye González. "Si alguna logra acercarse lo suficiente, veremos de nuevo cómo algunas tormentas proliferarán de forma dispersa en algunas regiones donde las condiciones locales lo permitan".