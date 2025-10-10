Llega lo peor de la dana 'Alice' a España: Aemet pone en aviso rojo a Murcia y Alicante por hasta 250 litros/m2

Un hombre se protege de la lluvia en La Foia, en Elche. EFE

La dana Alice continuará este viernes dejando lluvias torrenciales en el este y sureste peninsular y en las islas Baleares, con tormentas y acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana y en el este de Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos rojos en el litoral sur de Alicante y Murcia, concretamente en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Estos avisos estarán en vigor desde las 10 horas de este viernes hasta la medianoche. Según la Aemet, existe un "peligro extraordinario" y podría haber inundaciones y crecidas repentinas.

"Mañana, la 'zona cero' de las lluvias seguirá situada en la mitad sur de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde lloverá sobre mojado y seguirá haciéndolo con intensidad, localmente torrencial", dice el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas.

09/10 17:12 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/V4e0erUbtA — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025

Así, Aemet mantendrá activados avisos naranjas también en el sur de la provincia de Valencia (tanto en la zona costera como en el interior), todo el litoral de la provincia de Alicante y, de nuevo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia.

"Se mantiene la previsión de que puedan alcanzarse picos de intensidad de hasta 40 l/m2 en una hora y acumulados de 100 l/m2 en 12 horas, lo que obliga a seguir la evolución minuto a minuto, ante los previsibles problemas que vayan provocando las fuertes precipitaciones", advierte el meteorólogo.

Según Roberto Granda, meteorólogo del portal eltiempo.es, los acumulados de lluvia podrían ser elevados en diversas zonas. "En determinados puntos de la provincia de Valencia se podrían superar los 150 a 250 mm. Otras provincias, como Alicante, Murcia o Castellón, podrían registrar acumulados de hasta 100 mm", advierte.

"En el resto de las regiones, las cantidades serían, en principio, más moderadas, situándose entre 30 y 60 mm. No obstante,cabe destacar que se trata de un episodio de tormentas, por lo que es probable que localmente los acumulados totales sean superiores".

En el resto del país, según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos nubosos se extenderán al centro y al resto de la mitad sur peninsular, con precipitaciones y tormentas en Ceuta, Melilla y en el sur de Andalucía, y sin descartarse en otras regiones del centro-sur.

La predicción contempla asimismo cielos nubosos en el norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y poco nuboso en el resto, mientras que en las Canarias se registrarán cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur.

Las temperaturas máximas irán en descenso en el cuadrante sureste peninsular, en el Alborán y en las Islas Canarias, con ascensos en el litoral atlántico andaluz, el oeste de la cordillera Cantábrica y en Galicia, mientras que las mínimas irán en aumento en Canarias y en el extremo suroeste peninsular.

Predominarán los vientos del este y del nordeste en la península y en las Baleares y serán moderados en los litorales, el Estrecho, el norte de Galicia, con probables intervalos fuertes en el Estrecho y Baleares.