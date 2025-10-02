El aviso del meteorólogo Biener a España sobre el chorro polar: "Octubre no va a comenzar como muchos esperan"

España ha vivido en la última semana un episodio de lluvias torrenciales que ha afectado principalmente a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. La borrasca Gabrielle llegó a causar inundaciones en distintas localidades del litoral y descargó hasta 350 litros en algunos puntos. Sin embargo, éste parece ser hasta el momento el único rastro del otoño que ha aparecido por España.

Las previsiones meteorológicas para los próximos días apuntan a que tendremos temperaturas altas para las fechas en las que nos encontramos, y ni rastro de lluvia. "La tendencia es clara: las temperaturas ascenderán de forma generalizada en España, predominando el tiempo estable, aunque habrá algunas excepciones", apunta Samuel Biener, meteorólogo de Meteored, que ha advertido de que "octubre no va a comenzar como muchos esperan".

Según Biener, el chorro polar que tenemos en latitudes más elevadas favorecerá la instalación de un patrón de NAO+ (Oscilación del Atlántico Norte, por sus siglas en inglés), lo que supone que las borrascas circulen por latitudes altas, más cerca de los países nórdicos que de la Península. "España quedará bajo la influencia de una masa de aire subtropical asociada a la dorsal que nos abrazará", subraya Biener.

Así, las predicciones meteorológicas apuntan que la estabilidad será casi total en los próximos días y las temperaturas van a seguir subiendo al menos hasta el viernes. "Este jueves los ascensos serán casi generalizados. En el Cantábrico oriental y el alto Ebro además, subirán de forma importante. Los 30 ºC se superarán en el suroeste, en el sur de Extremadura y oeste de Andalucía", apuntan desde eltiempo.es.

Las temperaturas máximas volverán a subir el viernes, sobre todo en el suroeste peninsular y habrá ligeros descensos en Galicia y el Cantábrico. Asimismo, durante el fin de semana se notará un poco los efectos indirectos de la borrasca Amy, sobre todo en el extremo norte de la Península, donde podría haber mala mar y ventiscas.

⬆️ El chorro polar confinará el frío en latitudes altas, pero...



...este fin de semana sí que notarán de refilón los efectos indirectos de 🇬🇧 Amy en el extremo septentrional peninsular.



🌐 https://t.co/jhcM4vOTmp pic.twitter.com/ooeGWY9Oi7 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 2, 2025

Las temperaturas podrían ser algo más frescas en puntos del norte, pero la tónica general será la de temperaturas suaves. De hecho, en algunos puntos de Andalucía o Murcia podrían superarse los 32 ºC. Ya el domingo será cuando haya un bajón térmico, y algunas zonas de Navarra, La Rioja, País Vasco o Aragón podrían tener mínimas de hasta 6 ºC.

Pero, ¿qué pasará la semana que viene? "Las temperaturas de la próxima semana se situarán entre 1 y 3 ºC por encima de la media de principios de octubre en la mayor parte de la Península", sostiene Biener. El experto señala que “de momento” no hay perspectivas de una entrada de frío contundente en España.

"Sin embargo, algunos escenarios no descartan que de cara a mediados o finales de la semana que viene pueda descolgarse una dana al oeste de la Península. De confirmarse esto, sus efectos podrían ser radicalmente distintos en nuestra geografía dependiendo de su posición".