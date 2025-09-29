La borrasca ex-Gabrielle azota España: Aemet amplía el aviso rojo por lluvias en Valencia, Castellón y Tarragona

La Comunidad Valenciana mantendrá durante toda la jornada la alerta extrema, con nivel rojo de riesgo a lo largo del litoral de Valencia, ante la previsión de lluvias que acumularán en 12 horas hasta 180 litros por metro cuadrado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



A primeras horas también sigue en alerta roja el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona, así como el litoral norte de Castellón por cantidades de lluvia de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas o incluso en solo 3 o 4. Esta alerta se ha ampliado hasta mediodía.



La alerta roja en la provincia de Valencia estará en vigor hasta la próxima medianoche, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X, y pide a la ciudadanía "precaución". Alerta de una "situación muy complicada hoy en el área mediterránea", con inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.



En Cataluña seguirá lloviendo con intensidad hasta media mañana en el litoral y prelitoral sur de Tarragona, con precipitaciones entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en una hora. Por otra parte, la región de Murcia, que amanecía en nivel amarillo de riesgo por lluvias, subirá la alerta a color naranja a partir de las 12 horas en amplias zonas de la región ante la intensidad de las precipitaciones.

🔴ÚLTIMA HORA | Se amplían los avisos rojos de Tarragona y Castellón hasta las 12:00 h de este lunes, pues continúa lloviendo con mucha intensidad en la zona.



En las últimas 6-8 h se han recogido localmente entre 160-200 mm en torno al delta del EBRO. https://t.co/ZWizBVgqKv — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025



En nivel amarillo de aviso, con riesgo para ciertas actividades, se encuentran además hoy las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha. Se prevé que las precipitaciones sean fuertes, incluso localmente muy fuertes y persistentes, con acumulados significativos, en amplias zonas del tercio este peninsular, también probable en Alborán, y sin descartarse en otras regiones de Andalucía o de Baleares.

Las precipitaciones irán con tormenta y ocasionalmente granizo en el este peninsular. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto. Habrá además descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur.

Se prevé una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la vertiente mediterránea, Baleares y centro y sur peninsular, fruto de una vaguada fría en altura sobre el este peninsular a la vez que en superficie el centro de bajas presiones asociado al exhuracán Gabrielle ya en fase muy madura, se situará al sur.

Habrá bancos de niebla matinales en los tercios norte, este y sur peninsulares. Las temperaturas máximas irán en aumento en Gerona y vertiente atlántica. En cambio, descenderán en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea. Mínimas en descenso en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular.

Soplarán vientos moderados de poniente en Estrecho y Alborán y de suroeste en litorales del sureste peninsular, con posibles intervalos de fuerte. En el resto de la península y Baleares predominarán vientos de norte y este, moderados en el Levante, nordeste de la meseta Norte y este de la sur, cantábrico occidental y Galicia, con probables intervalos de fuerte en su litoral.