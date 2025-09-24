Llega la borrasca profunda Gabrielle a España: Aemet alerta de lluvias y vientos de hasta 100 km/h en estas zonas

La previsión es que el huracán Gabrielle se convierta en borrasca extratropical en su acercamiento a España. Meteored.

La aproximación del huracán Gabrielle a lo ancho del Atlántico traerá un efecto inesperado antes de irrumpir en la península convertido en una borrasca profunda. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), impulsa una masa de aire cálido, por lo que los próximos días tendrán temperaturas en ascenso tras unas jornadas muy frescas para la época del año.

En su desplazamiento hacia el archipiélago de las Azores, Gabrielle perderá sus características tropicales ('extratropicalización') y llegaría a las costas españolas el domingo. Su irrupción provocará "mal estado de la mar, vientos intensos y lluvias abundantes, sobre todo en el oeste peninsular", ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

"Si se mantiene el actual escenario, entre el domingo y el lunes exGabrielle repartiría precipitaciones localmente intensas y tormentosas en Portugal continental y en las comunidades del oeste de la España peninsular", añade Samuel Biener, experto de Meteored. "En concreto, Galicia, Castilla y León, Extremadura y la mitad occidental tienen más papeletas".

Mientras tanto, este miércoles todavía se prevén lluvias en el Cantábrico oriental vinculadas al paso de frentes atlánticos, con chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos; En cuanto a las temperaturas, tras una madrugada fresca, los valores se mantendrán sin grandes cambios.



El jueves persistirán las madrugadas frías en el interior peninsular, con mínimas por debajo de 5 grados en Teruel, Cuenca o Vitoria, e incluso 1 o 2 grados en Soria. Las máximas subirán, aunque en el norte no pasarán de 18-20 grados, mientras que en el sur de Galicia se rozarán los 28 grados y en el valle del Guadalquivir los 30-32 grados.

🌀El huracán Gabrielle llegará el viernes a Azores. Luego dejará de ser huracán. Se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño.



Aún hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular. pic.twitter.com/KF4ZcMOxES — AEMET (@AEMET_Esp) September 23, 2025





Esta jornada, las tormentas, localmente fuertes, afectarán a Cataluña y Baleares y también al sur de Aragón y costa de la Comunidad Valenciana, además de alguna precipitación puntual en el sur de Andalucía, Melilla y Cantábrico oriental.





Para el viernes, "el ascenso térmico será generalizado", tanto en mínimas como en máximas. Se recuperarán los 32 grados en Andalucía y en el interior de la Comunidad Valenciana, mientras que en el centro y mitad sur se alcanzarán los 25 grados. A partir del sábado, se esperan más de 28 grados en el centro y sur peninsular y por encima de 32 grados en el Guadalquivir y áreas del sureste.

A partir del domingo, no obstante, "los mapas señalan que pueden acumularse en torno a 20-50 l/m², e incluso localmente más, sin descartar la formación de tormentas con un cierto grado de organización", advierte Biener. "El viento dejaría rachas de más de 60/70 km/h en el extremo occidental peninsular, incluso más en áreas expuestas".

"Parece posible que en torno a su centro puedan registrarse picos puntuales de más de 100 km/h", advierte el experto. El temporal marítimo será también noticia, añade. "El modelo europeo intuye olas aisladas de más de 6 metros en las costas gallegas, e incluso rondando los 9-10 m frente al litoral portugués".