Llega la gran borrasca Gabrielle: Aemet avisa a España por tormentas intensas y mínimas rozando los 0 ºC en estas zonas

El otoño arranca oficialmente este lunes con tormentas intensas en la península y un desplome intenso de las temperaturas, con valores entre 5 y 10 grados más fríos de lo normal para esta época. El tiempo será "desapacible", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo en la mitad norte, y a finales de semana se aproximará el ex huracán Gabrielle convertido en borrasca.

Así, la semana del 22 al 28 de septiembre estará marcada por las temperaturas inferiores a las habituales para la época del año en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos. Capitales de provincia rozarán los 0 ºC y las heladas, con temperaturas mínimas en Ávila y Burgos de 3 ºC, inferiores a los 5 ºC en otros puntos de Castilla y León.

Se espera que la semana arranque con la Península y Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica, con un flujo de norte en el extremo norte peninsular y la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo. "Las tormentas podrían ser intensas de madrugada en Baleares y las costas catalanas, con acumulados superiores a los 50 l/m2 en pocas horas", advierte Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored.

"Se producirá una entrada de aire frío procedente del norte, con lo que las temperaturas serán otoñales en el centro y norte peninsular", advierte el especialista. "Las temperaturas medias serán entre 1 y 3 ºC más bajas de lo normal de Madrid hacia el norte". En cuanto a las mínimas, "bajarán de los 5 ºC en la meseta norte, interior de Galicia y todas las comunidades cantábricas, con incluso heladas extensas en el Sistema Ibérico, Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sierra Nevada".

En su predicción, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha indicado que se pasará de los "ambientes muy cálidos para esta época del año" de los últimos días a uno "plenamente otoñal". Ciudades como Bilbao, Vitoria o Pamplona registrarán este lunes "temperaturas máximas de más de 15 grados más frías que el viernes" al tiempo que está previsto un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Ciudades como León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo se alcanzarán máximas de tan solo 16 a 18 grados. Por contra, únicamente en Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia se llegará ese día a los 30 grados, al tiempo que lloverá en el Cantábrico y continuarán los chubascos en el noreste y Baleares.

Las lluvias, según Del Campo, irán remitiendo a últimas horas de la jornada del lunes y, para el resto de la semana, la previsión contempla que el tiempo será el martes y el miércoles "más estable, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte".

Con relación a la situación prevista para las Islas Canarias, tras haberse superado durante el fin de semana en algunos puntos los 34 grados, el tiempo en el archipiélago tenderá a estabilizarse para el inicio del otoño al tiempo que la calima irá remitiendo y soplarán los alisios con fuerza.

Llega Gabrielle

"Gabrielle ha sido la séptima tormenta tropical y el segundo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025", explica el meteorólogo Francisco Martín León. "Gabrielle podría pasar por Azores y, posteriormente y a finales de mes, podría acercarse a la península ibérica. Algunos modelos lo llevan al oeste de Galicia y otros al oeste de Irlanda, todos como borrasca ex-Gabrielle".

"Las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia anticipan que podría llegar a Azores a primera hora del viernes como tormenta (sub)tropical. Al interactuar con el chorro polar, comenzará su fase de extratropicalización", añade Samuel Biener, también de Meteored.

"En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a exGabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical. En todo caso, sus efectos serían similares a los de las depresiones atlánticas, con viento y temporal de mar en el norte y algunas precipitaciones".

Sin embargo, Gabrielle también impulsará masas de aire cálido en su acercamiento a España, lo que provocará un repunte térmico. En sus redes sociales, Aemet adelanta que podremos tener un 'Veranillo de San Miguel' a final de semana.